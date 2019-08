West Ham vs. Watford con el 'Chicharito' Hernández: chocan por la tercera fechade la Premier League 2019 | ESPN Play

West Ham y Watford se miden EN VIVO con transmisión ONLINE de ESPN, ESPN Play y Lives Sports Event EN DIRECTO este sábado 24 de agosto desde las 9:00 a.m. (horario peruano) por el partido por la tercera jornada de la Premier League 2019 desde el estadio Vicarage Road con 'Chicharito' Hernández. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.



El duelo entre Watford y West Ham será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Premier League.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Watford y West Ham EN DIRECTO con 'Chicharito' Hernández.

Watford vs. West Ham: horarios del partido

Perú 9:00 a.m.

Ecuador 9:00 a.m.

Colombia 9:00 a.m.

México 9:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Paraguay 10:00 a.m.

Chile 10:00 a.m.

Venezuela 10:00 a.m.

Argentina 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 4:00 p.m.



Watford y West Ham han tenido inicios discretos en las dos jornadas iniciales de la Premier League. Este sábado 24 de agosto, ambos equipos saltarán a la cancha con la misión de sumar sus primeros tres puntos.

West Ham cayó 5-0 contra Manchester City en el estreno, pero se llenó de confianza con la igualdad ante Brighton (1-1). El equipo Manuel Pellegrini buscará su primer triunfo en la Premier League.

El capitán Mark Noble, recuperado de una lesión, Sebastien Haller y Felipe Anderson ya están disponibles en el elenco liderado por el estratega chileno.

“El fútbol cambia en cada juego, así que, si queremos ganar o tratar de ser un equipo competitivo, tenemos que jugar bien en la defensa, necesitamos ser un equipo creativo en el ataque, y creo que es más importante pensar en nuestro equipo”, indicó Pellegrini.

Por su lado, los ‘Hornets’ perdieron contra Brighton (3-0) y Everton (1-0). A estos resultados negativos se suman las dudas y ausencias por lesiones en el conjunto comandado por el entrenador español Javi Gracia.

Troy Deeney, capitán del Watford, será baja durante algunas semanas por causa de una lesión a la rodilla. Abdoulaye Doucoure y Roberto Pereyra serán evaluados el mismo día del compromiso para saber si serán tomados en cuenta.

“ Ahora es el momento de mostrar la fuerza de nuestro equipo. Todos los jugadores están trabajando bien y estoy seguro de que vamos a tener un buen desempeño ", aseguró Javi García en la previa.

Watford vs. West Ham: posibles alineaciones

Watford : Foster; Femenía, Dawson, Cathcar, Holebas, Doucouré, Capoue, Hughes, Pereyra, Deulofeu, Gray.



West Ham: Fabianski; Fredericks, Diop, Ogbonna, Masuaku, Noble, Rice, Felipe Anderson, Lanzini, Forlans, Haller.



Watford vs. West Ham: ¿Cómo llegar al estadio?

