Tras salir del FC Barcelona por la puerta falsa, Yerry Mina llegó al Everton con la ilusión de ganar continuidad y terminar de formarse como un defensor top. Sin embargo, el tiempo sigue pasando y el colombiano ni siquiera ha debutado oficialmente en la Premier League.



Cuando todo hacía indicar que Mina iba a jugar su primer partido con el Everton este fin de semana, una recaída de su lesión al pie se ha cruzado en su camino. El 'colocho' ya estaba recuperado de una fisura en el dedo, pero la desgracia vuelve a tocar la puerta del central sudamericano.

Jair Mina, tío y representante de Yerry Mina, ha sido quien ha confirmado que el central colombiano sufrió una recaída en un entrenamiento del Everton y no podrá debutar este fin de semana. El ex del Barcelona ahora estaría entre tres y cuatro semanas fuera.



Aunque el Everton todavía no se ha pronunciado con un parte médico oficial, el entrenador Marco Silva ya sabe que este fin de semana no podrá contar con Yerry Mina para el duelo ante el Fulham en Goodison Park.