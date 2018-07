Vimos a Alex Ferguson el pasado 29 de abril, luego lo que supimos fue una tragedia. Sin embargo, hizo su primera aparición en público, a través de un video difundido en todas las plataformas de Manchester United que ya es viral en Youtube.

El escocés preocupó a los fanáticos de los 'Red devils' y del fútbol por su estado de salud. El pasado 5 de mayo, el retirado entrenado fue sometido a un cirugía de emergencia en el Salford Royal Hospital.

Después de la operación, causada por una hemorragia cerebral, Sir Alex Ferguson permaneció varios días en cuidados intensivo para seguir el proceso de recuperación con todos los cuidados requeridos por los médicos.

"Quiero agradecer por el apoyo que me han brindado todos los fanáticos. Me ha hecho sentir muy humilde, al igual que todos los mensajes que he recibido de todo el mundo" , dijo el ex Manchester United.

"También quiero agradecer al personal médico de los hospitales Macclesfield, Salford Royal y Alexandra. Créanme, sin esas personas que me brindaron tantos cuidados, hoy no estaría sentado aquí. Gracias por mi y mi familia", añadió.

Ferguson prometió a los aficionados de Manchester United que lo verán nuevamente en Old Trafford. "Regresaré más tarde en la temporada para ver al equipo y, mientras tanto, lo mejor para José Mourinho y los jugadores" , finalizó.