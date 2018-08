El 'tiki-taka' es una de las versiones que más gusta a la hora de ver fútbol. Como se puede apreciar en YouTube , ese modelo de juego que Pep Guardiola impuso en Barcelona - y que ahora lo pone en práctica en su Manchester City - trata sobre la posesión del balón y el traslado de la pelota de un lado al otro. Hay que tener paciencia y, sobre todo, grandes jugadores para implantarlo.

El pasado viernes, a través de Amazon Prime se estrenó el documental 'All for nothing', el cual va sobre el paso hasta el momento del técnico catalán en tierras inglesas. Justamente, una charla del ex 'Barza' a sus jugadores se ha vuelto viral.

"No importa, tienes que tener miedo para sacar lo mejor de ti. ¿Cómo manejaron eso? Contra Basilea (por la Champions) no lo hicieron, chicos. Y nuestros fanáticos nos abuchearon, ¿y saben qué? Nos lo merecíamos", empezó a decir Guardiola, en imágenes compartidas a través de YouTube.

Asimismo, se comparó con los grandes cuadros de España que ganaron las últimas Champions League. "La única diferencia entre Real Madrid, Barcelona y nosotros es que ellos son jodidamente creyentes. Para escalar la montaña más alta, no se trata de esto (pizarra). Se trata del corazón y la cabeza. Está todo ahí (...)", añadió.

De otro lado, el Manchester City de Pep Guardiola chocará este domingo contra el Huddersfield Town por la segunda jornada de la Premier League. Vienen de ganarle al Arsenal, pero no contarán con Kevin De Bruyne por una dura lesión a los ligamentos de la rodilla derecha.