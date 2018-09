En la Champions League parecía un boxeador. Roberto Firmino tenía hinchado el ojo, luego del ‘piquete’ sufrido en la Premier League. Igual, el delantero brasileño se valió para ser el héroe del Liverpool vs. PSG en la primera jornada del torneo. Quiebre a la derecha y golazo de zurda. Todo Anfield Road vibró con él, como puede verse en varios videos de YouTube.



Ahora, a dos días del triunfo de los ‘Reds’, los dirigidos de Jurgen Klopp volvieron a los entrenamientos. En aquella práctica, no obstante, Roberto Firmino lucía un diferencial. El atacante se puso unos lentes parecidos a los de Edgar Davids para protegerse del ojo, a lo que la cuenta oficial de los ‘Reds’ indicó que el holandés era el nuevo fichaje del equipo.



En el video puede verse a Firmino sonreír con el resto de sus compañeros. Y, claro, el dolor ya quedó atrás y solo queda concentrarse en los próximos partidos del Liverpool. En YouTube puede verse cómo destacó él y sus compañeros frente al PSG, así como piensan hacerlo este sábado cuando reciban al Southampton en Anfield Road. Se viene un buen partido.



A diferencia del duelo de la Champions League, en donde Firmino fue suplente en lugar de Daniel Sturridge, probablemente el atacante vuelva a la once titular de Klopp. Si quieres ver más videos de YouTube, te sugerimos seguir este enlace. También hay cosas de Firmino.