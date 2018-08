En el infinito mundo de YouTube podemos encontrar infinidad de videos en relación al mundo del fútbol. Por ejemplo, los hinchas más acérrimos de Pep Guardiola entran a ese portal para ver cómo aplicó el 'tiki taka' en Barcelona y ahora en Manchester City, con el que ha ganado la Premier League en la temporada pasada teniendo a cracks como Kevin De Bruyne y Sergio Agüero.

Este 17 de agosto, Amazon Prime estrenará el documental 'All or nothing' en el que repasa el tiempo que ha pasado hasta el momento el técnico en el cuadro inglés. Hace semanas se publicó un trailer y este jueves parte de las imágenes en donde se le ve muy furioso al entrenador. Ya es viral.

"¡Siéntense, nadie hable! ¡Siéntense! Beban agua y relájense", fue lo que le dijo Guardiola al plantel del Manchester City en vestuarios. No se da cuenta de ante qué equipo se enfrentó, pero las imágenes fueron publicadas a través de YouTube y ya tienen miles de vistas.

El documental resumirá la aventura que vive el ex 'Barza' en la Premier League. No ha sido fácil ya que en la primera temporada no obtuvo el torneo inglés de primera división; luego en la segunda por fin pudo gritar campeón en la Premier.

De otro lado, este domingo el Manchester City se verá las caras ante Huddersfield Town por la segunda jornada del torneo local. En la primera fecha, los 'citizens' derrotaron 2-0 al Arsenal de Unai Emery en Emirates Stadium.