Un gol del delantero internacional belga Divock Origi en el 90+6 permitió al Liverpool lograr los tres puntos (1-0) en Anfield ante su vecino el Everton, mientras que el Arsenal (4º) exhibió su nueva versión con una remontada (4-2) en otro derbi ante el Tottenham. El video del gol del delantero belga está en YouTube.



A la desesperada, el defensa holandés Virgil Van Dijk había subido a intentar cazar un balón. Su fallido remate de volea desde la frontal, sin fuerza pero que tomó mucha altura, rebotó dos veces en el larguero, lo que despistó al arquero internacional inglés Jordan Pickford. Origi, atento, solo tuvo que poner la cabeza para marcar.



El derbi había estado equilibrado, aunque a los Reds les faltó eficacia, con Sadio Mané, Xherdan Shaqiri y el propio Origi desaprovechando opciones.



Por los visitantes no encontraron el gol el colombiano Yerry Mina, André Gomes y Theo Walcott, que se plantó solo ante el arquero brasileño Alisson Becker, ganador del duelo.



Con este triunfo los Reds siguen la estela del líder Manchester City, que el sábado ganó 3-1 al Bournemouth (9º). Les separan dos puntos en la tabla.



Al final del derbi el técnico local Jurgen Klopp saltó al césped y dejó imágenes de emoción y alegría, hasta el punto de tener que pedir perdón.



"Me he disculpado porque no quería ser irrespetuoso, pero no podía pararme. Simplemente ocurrió. El partido fue de una intensidad increíble. Los dos equipos tuvieron opciones y los arquero estuvieron inmensos", dijo el alemán.