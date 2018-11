Desatado y polémico como siempre. Cada vez que Zlatan Ibrahimovic habla es para dejar algún titular y esta vez no apuntó hacia algún exentrenador o algún jugador en especial, mucho menos a algún exequipo que haya defendido. El sueco, en esta oportunidad, lanzó un 'dardo' contra la Premier League.

"Me gustó la Premier League. La encuentro muy motivante y emocionante. Tiene mucha atención en el mundo, a pesar de que creo que está sobrevalorada en la calidad individual y la parte técnica. Pero el ritmo es muy alto. Incluso, si eres el mejor jugador, sino puedes manejar el ritmo, no vas a triunfar", apuntó Ibrahimovic en entrevista al portal ‘Four Four Two’.



Y para Zlatan, no hay mejor prueba de lo que afirmó que su edad. "Cuando llegué, todos decían que lo hice en silla de ruedas, pero yo puse a todos los que me criticaron en silla de ruedas. Tienen suerte de que no llegué 10 años antes, porque si logré esto a esta edad, imáginate a los 25 años", sentenció.



Recordemos que el delantero que hoy juega en LA Galaxy de la Major League Soccer jugó en el Manchester United temporada y media, y logró marcar 29 goles.