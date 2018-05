Icardi corre una contrarreloj. Para algunos aficionados no debe ser llamado; para otros, sí debería considerado por Jorge Sampaoli de cara a la lista del Mundial de Rusia 2018. En medio de la incertidumbre, el técnico rosarino viajó a Milán para conversar con el atacante del Inter, pese a los ‘problemas’ que hubo cuando Icardi indicó que estaba lesionado y no podía viajar con plantel de Argentina, para los últimos amistosos realizados por la FIFA.



Este jueves, en la tarde italiana, el capitán del ‘neroazzurro se acercó hasta el hotel en el que se encuentra hospedado el entrenador de la Selección. Allí charlaron un poco más de media hora y las impresiones que se llevó el DT fueron positivas. ’Sampa’ vio al delantero bien predispuesto, más allá de que corre de atrás.



De hecho, Icardi estará entre los 35 llamados en la lista previa de la Selección Argentina, pero la tiene difícil para quedar entre los 23 llamados para la Copa del Mundial.



De gran presente en la Serie A, con 27 goles en 31 partidos jugados, Icardi no pierde las esperanzas de ir a Rusia. Habrá que ver qué termina decidiendo el técnico.



Con un tanto ante la Juventus, Mauro Icardi llegó a la misma cifra que logró en la temporada 2014-15. Sin embargo, en aquella campaña el crack necesitó un total de 48 partidos. Hoy es diferente porque apenas lleva 33 disputados.



Estos números hacen que, hasta el momento, Icardi lleve un promedio de 0.82. Sin dudas, cifras espectaculares para que un jugador que pese a su capacidad goleadora no termine de convencer a Sampaoli.