El último pedido de Cristiano para una versión mejorada de la Juventus para agosto

Cristiano Ronaldo parece que tiene más nombres que la directiva de la Juventus. En medio de los rumores de fichajes para la 'Juve' de cara a la próxima temporada, medios italianos aseguran que el delantero tiene un nuevo jugador para la lista: Ivan Rakitic. ¿Por qué un jugador del Barcelona y no del Real Madrid? Quizás por la situación en la que se encuentra el croata, quien hasta el momento solo tiene un contrato hasta el 2021 con los culés.



Barcelona no se ha sentado a firmar el nuevo acuerdo con el mediocampista balcánico, por lo que es posible que Rakitic no piense continuar las siguientes dos temporadas con el Barca. Con una cláusula de 125 millones, la única fórmula que puede tener la ‘Vecchia Signora’ es lograr que Rakitic obligue a los culés a marcharse a Turín, Italia para jugar con Cristiano.



Rakitic tiene una gran conducción en el mediocampo, se le compara un poco con Luka Modric y podría ser el nexo perfecto para que Cristiano marque más goles en su experiencia en la liga italiana. Cristiano necesita un socio en el medio y, hasta el momento pese a los buenos números que ha firmado, ‘CR7’ quiere más pases goles para continuar inflando redes.



Con la probable eliminación en los octavos de final de la Champions League, Cristiano Ronaldo necesita de más estrellas para darle esa ‘Orejona’ a esa ciudad de Turín. En el Calcio son amos y señores, en Europa no tanto. Por eso Rakitic se suma al pedido de fichajes.



