No tardó mucho en dejar su primer mensaje 'picante', siempre muy a su estilo. Cristiano Ronaldo ofreció su primera conferencia de prensa como nuevo jugador de la Juventus y explicó por qué decidió jugar en la Serie A y no marcharse a otra liga.



"Los jugadores de mi edad a menudo se van a otros países, con todo el respeto. En este punto de mi carrera, jugar en un club tan grande me hace muy feliz. Doy gracias a la Juve por la enorme oportunidad que me ha dado", apuntó el luso.



Cristiano hizo referencia a aquellos futbolistas que, a su edad, deciden "hacer fortuna" en otras ligas como la árabe o la china o incluso la misma MLS.



El crack portugués dejó en claro que quiere seguir compitiendo al más alto nivel: "No he venido aquí de vacaciones. Quiero triunfar con la Juventus. Esto aquí para dejar huella en la historia del club y estoy seguro de que todo irá bien", apuntó.



Precisamente, sobre el nivel de la Serie A afirmó que se trata de un torneo "un campeonato difícil, muy táctico. Mi carrera no ha tenido nada de fácil y soy alguien a quien le gusta salir de la zona de confort. Confío en mí mismo, en los compañeros y en el club".