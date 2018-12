Cristiano Ronaldo conversó con 'La Gazzetta dello Sport' y 'Corriere dello Sport' y dejó más de una frase importante, entre ellas, la relacionada a su estadía en Juventus tras su salida del Real Madrid. El portugués explica que la comodidad que siente en Turín lo la tuvo en ningún otro lado.

Tener compañeros como Dybala o Mandzukic es aplaudido por el jugador que siente la humildad y ganas de ganar del grupo. Actualmente son punteros absolutos de la Serie A y clasificaron a octavos de final de Champions League.

"No es justo mencionar sólo algunos, pero puedo decir que este es el mejor grupo en el que he jugado. Aquí somos un equipo, en otros lugares alguien se siente más grande que los demás, pero aquí todos están en la misma línea, son humildes y quieren ganar."

"Si Dybala o Mandzukic no marcan, los ves felices, sonriendo. Para mí es hermoso, percibo la diferencia. Aunque en Madrid son humildes, aquí siento que lo son más. Es muy diferente a Madrid, esto es más una familia".

Cristiano dejó Real Madrid esta temporada tras nueve largos años, donde consiguió dos Liga Santander y cuatro Champions League, la última en la temporada 2017/18.



En la entrevista, Cristiano también felicitó al croata Luka Modric por arrebatarle el pasado lunes el Balón de Oro, aunque el luso prometió darlo todo también este año para recuperar un galardón que ya le fue otorgado cinco veces.



"Yo creo que me lo merezco cada año, trabajo por eso, pero si no lo gano no se acaba el mundo. Respeto la decisión. En campo lo di todo para ganarlo y los números no mienten. Estoy decepcionado pero la vida sigue. Felicito a Modric, lo merece, pero el próximo año lo daré todo para volver a ganarlo", aseguró