Paulo Dybala fue la estrella de la Juventus la temporada pasada. El argentino fue fundamentar en la obtención del torneo de la Serie A; sin embargo, las cosas han cambiado esta nueva mitad de año. La llegada de Cristiano Ronaldo y los movimientos tácticos de Allegri hicieron que sea relegado.

Andrea Pirlo , histórico de la 'vecchia signora', conversió con Tuttosport y le mandó un mensaje a Dybala para que vuelva a ser tomado en cuenta.

"Paulo hará todo lo posible para jugar tanto como sea posible: si comienzas a entrenar con las ganas de Cristiano Ronaldo , será difícil dejarlo fuera. Cuando no juegas, significa que tienes que hacer algo más, tienes que poner algo de tu parte", explicó Pirlo.

"Las cualidades de Dybala no están en cuestión. Para convertirse en un jugador fundamental para la Juventus debe encontrar algo dentro de él. Debe hacerlo antes que nada por él mismo. Hay muchos partidos y tiene grandes cualidades. Aceptar que no eres titular en esta etapa de la temporada no es fácil para nadie", afirmó.

Dybala ha sido puesto en tela de juicio después de unas palabras de su hermano en Twitter criticando que no contasen más con el, algo que Scaloni trató de zanjar delante las cámaras luego del partido Argentina vs. COlombia.

Juventus enfrenta este domingo al Sassuolo en la cuarta jornada de la Serie A con la incógnita de si Massimiliano Allegri contará de inicio con el argentino.