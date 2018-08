Sin duda que en el mercado de fichajes que está a poco de cerrar, el bombazo fue el traspaso de Cristiano Ronaldo a Juventus. Nadie lo tenía, pero su marcha del Real Madrid se dio de manera muy rápida que hasta ahora los hinchas merengues no lo pueden creer. Es más, hasta la Vecchia Signora tan solo tuvo que pagar 100 millones de euros para sacar del Estadio Santiago Bernabéu.

Aunque, hay algunos en tierras italianas que no asimilan la llegada de Cristiano Ronaldo a Juventus. Resulta que Michel Platini, gloria viviente del fútbol francés e ídolo de la Vecchia Signora, criticó a su manera que haya dejado la camiseta blanca con la que era más que un ídolo y lo había ganado todo.

"La verdad que no sé si la 'Juve' contactó a Cristiano o si fue por medio de su agente Jorge Mendes. No consigo entender hasta el momento esa operación. Veo extraño que a los 33 años haya dejado su Madrid con el que ganó tres Champions League seguidas. Yo a su edad tenía preferencias, pero me retiré porque me sentí cansado", fue lo que dijo Platini, en declaraciones al medio galo L'Equipe.

Asimismo, sorprendió su respuesta cuando le preguntaron qué tal le pareció el Mundial Rusia 2018. "Ya no soy un especialista que lo analiza todo. Ni siquiera vi toda la Copa del Mundo, solo a la selección de mi país", fue lo que añadió.

Por su parte, Cristiano Ronaldo ya se prepara para lo que será la tercera fecha de la Serie A 2018-19. Tras conseguir victorias ante Chievo Verona y Lazio, pero sin poder marcar, su cuadro se verá las caras este sábado ante Parma en condición de visitante.