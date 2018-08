Si nombramos una lista con entrenadores de calidad y larga experiencia en Europa, tenemos que incluir a Manuel Pellegrini. El 'Ingeniero' que dirigió en Chile, Ecuador, Argentina, España, Inglaterra y China tuvo a su mando a grandes jugadores, pero el que más llama la atención, sin duda alguna, es Cristiano Ronaldo.

El nuevo entrenador del West Ham, fue presentado el 1 de junio del 2009 en el Real Madrid y unos días después, Manchester United aceptaba una multimillonaria oferta por 'CR7' luego de meses de negociaciones.

"Era muy fácil hacer entrenar a Cristiano ; no sólo tiene el gran mérito, como Messi, de haberse mantenido tantos años a un nivel excepcional, dándole tanto a sus clubes. Es un jugador que hacía el entrenamiento de una hora y media, y se quedaba otra media hora más. Un gran profesional, no tuve ningún problema con él en todo el año", explicó el argentino.

"Hay muchos jugadores con gran currículum que intentan desafiar la autoridad del técnico. El caso de Cristiano es un ejemplo, porque se somete absolutamente a todos los requerimientos que uno le puede exigir. Mi relación con él fue muy buena. Lamentablemente lo tuve tres meses lesionado por una fractura", agregó.

En conversación con La Oral Deportiva, el técnico argentino reveló que no es de su agrado tomar una selección.

"No me gusta estar en selecciones, porque trabajás tres o cuatro veces al año. Me gusta más estar en el club", explicó Pellegrini.

"A los jóvenes los mata, hay muchos casos de técnicos con gran proyección que partieron desde ahí, cuando en equipos les podría haber ido mucho mejor. He tenido muchas ofertas, pero no me gusta. Llegan los jugadores reventados de Europa. Me gusta estar en la cancha, en el día a día", finalizó.