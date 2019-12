Para una persona con alma competitiva, hambriento de triunfos y logros, quedar segundo -o tercero- y no ser reconocido como quisiera en el ámbito en el que se maneja, es más que doloroso. Cristiano Ronaldo lo ha vivido en carne propia los últimos once años, alternando entre lo más alto con Lionel Messi. Pero, en una de las últimas luchas, perdió y no solo el Balón de Oro.

Una lluvia de críticas cayó sobre el portugués tras la ceremonia de entrega del máximo trofeo personal al mejor futbolista del año. Lionel Messi se hizo con el premio, pero Cristiano, uno de los integrantes de la terna final, no fue porque conocía que no la iba a ganar y que ese mismo día se entregaba el MVP en la Serie A.

Su ausencia provocó que muchos opinen, tal como lo hizo Nicola Amoruso, exfutbolista italiano que militó en Juventus hacia finales de los noventa e inicio del 2000.

“Desde hace unos meses, Ronaldo se arrastra por el campo. Debería tener la humildad de entender que, a cierta edad, es más importante descansar que jugar”, aseguró para ‘Sky Sports’.

Un hambriento de gloria que no parará

Sin embargo, el propio Amoruso sabe que esa forma de ser de Cristiano Ronaldo aún le ayuda para seguir en la alta competencia en busca de nuevos logros y títulos, aunque no será fácil, pero él lo puede lograr.

“Es una situación difícil de gestionar, pero creo que aún puede marcar diferencias”, agregó.

