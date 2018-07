No solo con la seguridad de Cristiano Ronaldo , sino también con la del hotel. El delantero parecía guardado bajo siete llaves para llevar la fiesta en paz al lado de su familia. Y así, mientras el portugués vacacionaba con sus seres queridos, los fotógrafos querían sacar una foto de él para revistar de espectáculos. Sin embargo, ellos – en una misión casi imposible – nunca pensaron que su propia seguridad iba a peligrar por los ‘VIPS’ del local.



El fotógrafo español viajó a Grecia para fotografiar la reunión entre ‘CR7’ y Andrea Agnelli, el presidente de la Juventus en medio de su fichaje a Italia. No obstante, según denunció en su cuenta de Twitter , y después en el programa de TV ‘Telecinco’, fue maltratado por la seguridad del hotel donde se alojaba la estrella de Portugal, y también fue amenazado y atacado por la gente que trabaja para la flamante incorporación de la ‘Juve’.



“Estoy volviendo de Grecia de hacer a Cristiano y he tenido muchos problemas con la seguridad del hotel y la suya personal. Fui ‘secuestrado’ un par de horas”, escribió Montero en su Twitter. Asimismo, contó su experiencia para la televisión de España: "Me interviene el personal de seguridad del hotel, con bastantes malas maneras y amenazas, y me dio a entender que no voy a hacer ninguna foto”, comenzó a relatar el fotógrafo.



Después de ese primer encuentro, la historia siguió todavía peor, porque aseguró que le dieron como alternativa dejarlo “en manos de la seguridad de Cristiano que te va a tratar de una manera diferente”. Y agregó: “La seguridad de Cristiano expresamente me dijo que voy a hacer una foto de ese momento por encima de su cadáver". Un caso para comentar.



Estoy volviendo de Grecia de hacer a @Cristiano y he tenido muchos problemas con la seguridad del hotel y la suya personal. Fui "secuestrado” un par de horas. Prefiere no bajar a la playa a qué le haga una foto...¿Eso tiene sentido?? Su intimidad está en su instagram.. — antonio montero (@antoniomonterov) 13 de julio de 2018