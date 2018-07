El fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus está desatando pasiones y locuras de todo tipo. Como la historia de un reportero italiano, que después de mucho intentarlo, se las arregló para tener la primera camiseta bianconera firmada por el ahora exjugador del Real Madrid; sin embargo, se la robaron y el que la tiene en su poder ha recibido nada menos que una oferta de 13 mil euros por la elástica.

Se trata de Carmine Rossi , reportero del canal italiano ' Sportitalia ', quien viajó a Grecia -donde se encuentra Cristiano de vacaciones- con una camiseta de la 'Juve' -de la temporada anterior, pues la compró por error- para conseguir la firma del luso.



Rossi llegó al resort Costa Navarino, donde finalmente Cristiano y Agnelli cerraron el acuerdo, pero no le fue bien pues lo echaron del lugar. Aunque sí logró conocer a un turista italiano al que le suplicó que le entregue esa camiseta de la 'Juve' a 'CR7' y que se la firme. "No te preocupes", le dijo el turista y nunca más lo volvió a ver.



El italiano, efectivamente, logró que Cristiano Ronaldo dejé su rúbrica en la camiseta pero, desde luego, no estaba dispuesto a devolvérsela al reportero. Es más, luego de publicarla desde la cuenta de Instagram de su empresa, se supo que ya la había ofrecido en Ebay para venderla, y que recibió una oferta de 13 mil euros .



En el medio italiano 'Sportitalia' no piensan quedarse de brazos cruzados, y su director, Michele Criscitiello, ha asegurado que denunciará al turista italiano, recuperará la camiseta y luego hará una subasta benéfica.