Conquistador de Europa: Cristiano Ronaldo y todos los títulos que obtuvo durante su carrera [FOTOS]

El portugués Cristiano Ronaldo se coronó este sábado como campeón de Italia con el Juventus Turín y completará su primer año en el cuadro turinés con un doblete, tras ganar el pasado enero la Supercopa italiana contra el Milan.

Tras conquistar quince trofeos con el Real Madrid, entre ellos cuatro Ligas de Campeones, Cristiano se lanzó a por un nuevo reto en el fútbol italiano, al cambiar al conjunto madridista por el Juventus. Vivió el sábado el disgusto de la eliminación europea contra el Ajax, pero se consoló con el primer "Scudetto" de su carrera.



El triunfo 2-1 logrado este sábado contra el Fiorentina, en el que CR7 propició el tanto de la victoria, permitió al Juventus sentenciar definitivamente la Serie A, al hacerse con una ventaja de 20 puntos sobre el Nápoles, segundo, a falta de cinco jornadas para el final del torneo. El portugués, que anotó 19 goles en su primera temporada liguera italiana, ya fue campeón en tres países distintos y sumó 30 títulos en su carrera, tras haber ganado tres veces la Premier League inglesa ( 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009) y dos veces la Liga española (2011-2012 y 2016-2017).



Coronarse en tres de las grandes ligas europeas era una de las grandes ambiciones del portugués, que escribió este sábado su nombre en la historia del fútbol italiano, como líder de un Juventus que encadenó su octavo título liguero consecutivo. Y es que Cristiano, que pese a marcar en la ida y en la vuelta contra el Ajax no pudo evitar el fracaso europeo de su equipo, también se coronó en enero con la Supercopa italiana, al doblegar al Milan en Yeda (Arabia Saudí) y al firmar el gol decisivo para el 1-0 final.



La de este sábado iba a ser una gran fiesta para el cuadro turinés, pero la eliminación de la Copa de Europa padecida hace apenas tres días dejó escorias en el entorno del Juventus e impidió a los "bianconeri" disfrutar al máximo.



El doblete oficializado este sábado es el sexto de la carrera de Cristiano, que ya lo había logrado dos veces con el Manchester United y en tres ocasiones con el Real Madrid. Además, en tres de esos cinco casos, el luso cerró el año con más de tres títulos.



En el curso 2007/2008 ganó la Premier League, la Liga de Campeones y el Community Shield (la Supercopa inglesa), en un año glorioso que le permitió ganar además el primero de sus cinco Balones de Oro. También el año siguiente acabó con tres trofeos: la Premier League, la Copa de la Liga inglesa y otro Community Shield. Fue el último curso de Cristiano en Inglaterra, antes de fichar por el Real Madrid en el verano de 2009.



Su etapa madridista fue gloriosa y fue de menos a más. Tras acabar su primer año sin trofeos, el Madrid creció verticalmente y abrió un ciclo histórico con cuatro Copas de Europa en los últimos cinco años. En el cuadro madridista Cristiano ganó el doblete Copa del Rey y " Champions League" con Carlo Ancelotti como técnico en el curso 2013-2014 y firmó otro en el curso 2016-2017, cuando se coronó con la Liga española, la Liga de Campeones, la Supercopa europea y el Mundial de clubes.



El demoledor rendimiento en las últimas Liga de Campeones convirtió a Cristiano en el auténtico rey de Europa y el luso no traicionó a su equipo en la máxima competición continental, al ser protagonista con cinco goles en cuatro partidos de eliminación directa.



Fue una sensación rara para CR7, que no caía eliminado de la Copa de Europa desde hace cuatro años, en una semifinal que le vio rendirse con el Real Madrid ante el propio Juventus en 2015.

Con información de EFE.

