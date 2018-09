Cristiano Ronaldo fue el gran ausente en el sorteo de la Champions League en el que Luka Modric recibió el premio a Mejor Jugador de la UEFA. El portugués decidió no viajar a último momento y ni siquiera avisó con anticipación a los organizadores del evento.



"Es duro decirlo, esperábamos que viniera y unas pocas horas antes nos informaron de que no lo haría. Es todo lo que se, cualquier pregunta es para Cristiano, no para mi. Puede que tuviera algún asunto, déjenme ser optimista", dijo el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin.



Según comentó, la confirmación de la ausencia del luso les llegó a través de su nuevo equipo, la Juventus, ya que el jugador no envió ningún tipo de comunicación para disculpar su ausencia en la gala, en la que fue distinguido como mejor delantero del año.



"Ellos no saben antes quien es el ganador. Es más interesante. Modric se quedó totalmente shock, sorprendido. Para mí es muy importante saber una cosa, los entrenadores de la Champions y la Liga Europa y 55 periodistas de 55 países votan, es una votación", recordó Ceferin.