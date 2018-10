De Zinedine Zidane se ha dicho mucho en los últimos días: que será el reemplazante de Jose Mourinho en el Manchester United, que en el próximo mercado de fichajes podría llegar al PSG y hasta de una posible vuelta al Real Madrid se habló. Sin embargo, el agente del exjugador francés y ahora entrenador ha descartado todas esas posibilidades.



En un reportaje publicado por el 'Journal du Dimanche', Alain Migliaccio confesó que Zidane, definitivamente, ha decidido tomarse un año sabático luego de tres temporadas al frente de Real Madrid, por lo que no volverá a sentarse en un banquillo, al menos, hasta el curso 2019-2020.



Preguntado por el club en el que Zinedine Zidane volvería a ejercer como entrenador, Migliaccio afirmó que la Juventus es una probabilidad, tal como los medios habían especulado tras su salida de Valdebebas. "Es una posibilidad porque hay una historia detrás, es el club de su corazón", dijo.

Zidane jugó cinco temporadas en la Juventus antes de fichar por el Real Madrid. (Getty) Zidane jugó cinco temporadas en la Juventus antes de fichar por el Real Madrid. (Getty)

Zidane no va al Manchester United

Preguntado por si existía la chance de que Zidane llegue al banquillo del Manchester United , Migliaccio sorprendió al revelar la conversación que tuvo con 'Zizou'. "No creo que vaya a Inglaterra. No es su estilo. Lo he hablado con él y la verdad es que no le atrae", contó.



De fichar por la Juventus, Zidane volvería a verse las caras con el jugador con el que ganó tres Champions League consecutivas: Cristiano Ronaldo. Ambos llevan una excelente relación y podrían seguir haciendo grandes cosas en Turín. De momento, existe predisposición de 'Zizou' de volver a ser de la 'Vecchia', aunque ahora como técnico.