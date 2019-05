¿Tendrá el OK de Cristiano? La oferta de Inglaterra de 100 millones de euros por Dybala

Si se va Paul Pogba, hay que traer a un futbolista nuevo que llene las gradas de Old Trafford. Y si ya se hizo una vez con un jugador de la Juventus, ¿por qué no volverlo a hacer con otro? Paulo Dybala es el futbolista en mente de los directivos ingleses de cara al mercado de fichajes de verano, con lo que golpearían a otros en la Premier League. En Manchester se considera que le falta gol y soluciones al equipo, por lo que el argentino sería una prioridad para agosto.



De acuerdo a una publicación de Daily Mail de Inglaterra, Manchester United ha realizado una oferta de 100 millones de euros por el delantero argentino, que pertenece a la ‘Vecchia Signora’. No obstante, sin un lugar fijo en el equipo de Cristiano Ronaldo, en Turín no verían con malos ojos una posible venta del seleccionado de Lionel Scaloni para el mercado.



Luego del fracaso de la presente temporada para los ‘Diablos Rojos’, los mandamases de la institución inglesa prepara fichajes, sobre todo para suplir la mala inversión que ha significado el chileno Alexis Sánchez, quien nunca fue el futbolista del Barcelona y Arsenal.



Si bien la salida de Paul Pogba al Real Madrid puede darse en las próximas semanas, ello no significa que el Manchester United no haga contrataciones para el 2019-2020. Todo lo contrario, los jugadores que vendrán a Inglaterra serán futbolistas que quieran vestir la camiseta roja y defender los colores en Old Trafford. Así es la postura. ¿Llegará Dybala?



► Ven ya: la conversación secreta de Pogba y Zidane para que firme por el Real Madrid



► Barcelona vs Liverpool: canales y minuto a minuto por semifinales de Champions League



► "Es un perro de presa que gusta en Anfield": el crack del Barça que Klopp tiene en la mira para Liverpool



► Llorando se fue: Diego Godín oficializó su salida del Atlético de Madrid con un discurso para el recuerdo