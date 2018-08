Ya tienen el plan B. Malcom no pudo llegar a la capital de la Roma a la espera de cientos de fanáticos por la firma de su nuevo crack. De último momento apareció el Barcelona y el brasileño no dudó ni un instante en firmar y pisar el Camp Nou. Malcom no pudo ser jugador de la Roma , ¿lo será el argentino Cristian Pavón? De acuerdo al Corriere dello Sport, se ofrece hasta 34 millones de euros por el pase del jugador de Boca Juniors.



Con tan solo 22 años de edad, Boca blindó a su jugador con una cláusula de más de 50 millones, por lo que la oferta de la Roma puede resultar interesante para un equipo que ya cuenta con refuerzos (Mauro Zárate) si pierde a su jugador para la Copa Libertadores 2018.



El propio director deportivo Monchi, con pasado en la Roma, ha sido quien ha recomendado el fichaje del delantero argentino, que estuvo con Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018. Pavón es un gran proyecto del fútbol argentina, una de las últimas perlas de su fútbol.



Roma había cerrado la incorporación de Malcom, atacante brasileño de similares características a las de Pavón. Sin embargo, cuando los tifosi lo esperaban en el aeropuerto, el futbolista cambió de destino y firmó con el Barcelona de Lionel Messi y Luis Suárez.



En ese contexto, el cordobés es buscado para cumplir la función que mejor desarrolla: el desborde y desequilibrio. ¿Llegará a tierras italianas? Todo depende de Boca, la pelota se encuentra en su cancha.