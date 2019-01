La nueva joya de Italia: cuatro grandes de Europa que pelean su fichaje en el mercado

No tiene mucho roce para tener 18 años, pero su talento no solo suena en Italia, sino también en Inglaterra. Sandro Tonali, por cumplir los 19 años el 8 de mayo, interesa a varios clubes importantes de Europa, como es el caso del Liverpool, Juventus, Roma, AC Milan e Inter de Milán. Así lo asevera el medio italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, que indica que en medio del mercado de pases, los cinco equipos podrían presentar una oferta por su fichaje.



El Liverpool de Klopp es la institución que ha mantenido conversaciones con el Brescia, club de la Segunda División de Italia a la que pertenece al pase del futbolista. No obstante, el resto de equipos mencionados, y siendo del país de origen del jugador, también presentarían sus propuestas en los próximos días para incorporarlo en sus filas para la próxima temporada.



Sandro Tonali lleva 38 partidos disputados en dos temporadas con el Brescia, se desempeña como mediocampista y ha marcado cuatro goles con el cuadro italiano. Asimismo, también ha sido internacional de la Sub19 de Italia y Roberto Mancini ya lo llamó en una oportunidad para que juegue con la Selección Mayor, por lo que es una promesa para Italia.



¿Por qué se ha escuchado antes él? Quizás por la posición en donde juega. Siendo un volante defensivo y a veces central, quizás el interés no sea tan grande como el de ahora, en donde parece que el italiano tendrá que decidir pronto su próximo destino en el fútbol.