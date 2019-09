¡Indignante! El comentario racista en la TV italiana contra Lukaku que sorprende al mundo

Romelu Lukaku fue víctima de un deplorable comentario racista que ha dado la vuelta la mundo. El delantero de Inter de Milán fue analizado por un comentarista en la TV italiana, que sugirió que solo podrían detenerlo "con diez plátanos".

Luciano Passirani, colaborador en TopCalcio, fue el autor la desatinada opinión sobre Romelu Lukaku , de quien en un inicio destacó sus características. "Si te enfrentas a él, pierdes. Ahora, si le das 10 plátanos para comer...", dijo el panelista.



El desatinado comentario de periodista en Italia sobre Romelu Lukaku. (Captura y video: YouTube)

"No he visto en Italia otro jugador como Lukaku en ningún equipo. Ni en Juventus, Milan, Roma o Lazio. Pienso que es uno de los más fuertes. Realmente me gusta porque es fuerte y es el doble de Zapata de Atalanta. Es un jugador que anota goles. Y además guía a su equipo. En el uno contra uno, te mata" , indicó previamente.

Tras el episodio, según los reportes de los medios europeos, el personaje fue despedido del espacio y el director de TopCalcio, Fabio Ravezzani, tuvo que hacer unas disculpas públicas, en las que aseguró que Passirani ya no tendrá voz en el programa.

Hace apenas unos días, Romelu Lukaku denunció que recibió gritos racistas durante el partido de su equipo en Cagliari por la Serie A. El momento se produjo cuando el atacante se disponía a marcar el penal que dio la victoria final 2-1 al Inter en Cerdeña.



Según mostró la TV, se escucharon gritos de mono, perfectamente distinguibles. Los gritos continuaron unos segundos. Lukaku miró enfadado hacia la grada de la que salieron los gritos, antes de ser rodeado por sus compañeros en la celebración.

► ¡Mucho ojo con ellos! Los 20 cracks a seguir en la Champions League 2019-20 con Messi y CR7 [FOTOS]



► Uno más a la lista: PSG suma una nueva baja para el debut ante Real Madrid por Champions League



► 'Negociazo': Teemu Pukki, el delantero del momento en la Premier League por el que su club no pagó ni un centavo



► Zidane ya no sabe qué hacer: un nuevo lesionado en el Real Madrid se pierde partido ante PSG