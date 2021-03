Andrea Pirlo fue uno de los más afectados tras la derrota (1-0) de Juventus ante Benevento. El estratega del elenco de Turín mostró su malestar tras el encuentro en el que fue superado por el cuadro en el que milita el delantero de la Selección Peruana, Gianluca Lapadula.

“Estoy preocupado tras la derrota de hoy (domingo) porque no salió como estaba previsto. No vamos a hablar de nuestros errores tácticos o técnicos, sino de nuestro mal planteamiento. No me gustó el inicio del partido. Cometimos muchos errores, llegamos tarde en las segundas jugadas”, sostuvo el entrenador de la ‘Vecchia Signora’ en conferencia de prensa.

Por otro lado, el estratega de Juventus reconoció que su equipo no mostró un gran nivel en el compromiso, siendo superado por un Benevento que tuvo claro dar el gran golpe desde el primer minuto, mostrándose concentrado durante todo el partido.

“Con tal falta de agresividad, inevitablemente pierdes contra un equipo como Benevento que hizo un buen juego. Siempre hablo con mis líderes, con el presidente. Hablamos después del partido, analizaremos lo que pasó hoy. Tendremos que poner la espalda sobre nuestros pies y salir de esta situación”, agregó.

Lapadula y su mensaje tras el triunfo sobre Juventus

Gianluca Lapadula, futbolista de la Selección Peruana, terminó el juego en blanco, pero luchó contra los centrales de la ‘Vecchia Signora’. Entonces, el ‘9’, cambiado tras el tanto marcado por el argentino Adolfo Gaich, valoró el esfuerzo de todo el conjunto, que lucha por quedarse en la máxima categoría.

“¡Cada dificultad que experimentas te hace más fuerte! ¡Y vamos! Tres puntos más”, escribió Lapadula en todas sus redes sociales. Benevento, por su lado, respondió la publicación del atacante de 31 años: “Inmenso”, para referirse al trabajo en equipo realizado para marcharse con un triunfo del campo turinés.

