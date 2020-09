Se baja de la puja. Lionel Messi alertó a Barcelona que quiere cambiar de equipo y de inmediato sonó como posible refuerzo para otros gigantes europeos, como es el caso del Inter de Milán. Sin embargo, la directiva del conjunto italiano no piensa fichar al astro argentino.

Piero Ausilio, director deportivo de los ‘Nerazzurri’, habló sobre la situación actual del club milanés en medio de una pandemia y descartó rotundamente que Messi sea un jugador en agenda.

“No hay nada entre Messi e Inter, no sé de dónde vienen estos pensamientos. No hay equipo que no desee un futbolista como él, pero la realidad es otra. La nuestra es la de un mercado atento y prudente, centrándonos sobre todo en las ventas”, indicó este martes en diálogo con Sky Sports.

“Sabemos lo que tenemos que hacer y a través de las salidas, tenemos que ser capaces de financiar los ingresos para mejorar el equipo. En el plano internacional no veo grandes movimientos,. Queremos mejorar nuestro equipo, pero conocemos nuestras dificultades. Al día de hoy, tenemos recursos limitados que sólo podemos mejorar a través del mercado”, agregó.

Arturo Vidal, en cambio, sí encajaría en los planes de Inter tras ser declarado prescindible por Ronald Koeman en Barcelona.

“Vidal es un jugador que nos gusta mucho, pero sigue ligado al Barcelona. Si lo dejan salir en las condiciones que consideramos justas, consideraremos una propuesta”, señaló Ausilio para aprobar una eventual llegada del volante chileno, si en la entidad catalana se muestran colaboración y bajan sus pretensiones económicas.

El serbio Aleksandar Kolarov es otro objetivo del cuadro milanés dirigido por Antonio Conte. “Hay conversaciones con la Roma y una gran posibilidad de llegar a un buen puerto”, aseguró el dirigente.

