"Es un escándalo que no tenga el Balón de Oro": el duro reproche de Buffon a Neymar

Su papel en el PSG no es el que todos pensaban, al menos en lo deportivo. Su rol es el de guía. A punto de cumplir 41 años, Gianluigi Buffon analizó sus primeros meses en el cuadro parisino, y se refirió a sus compañeros Neymar y Mbappé , a quienes elogió pero también reprochó. Sobre todo al brasileño.



"Es un escándalo que Neymar no tenga el Balón de Oro, debería estar furioso. Si la vida ha sido benévola y te ha dado una calidad fuera de lo común no debes contentarte con ser uno más, has de ser el número 1", indicó Buffon en entrevista al medio italiano 'Corriere della Sera'. El guardameta luego agregó: "Neymar y Mbappé tienen un talento desproporcionado y pueden dominar el fútbol durante 10 años".



Gianluigi Buffon también habló de los retos que tiene por delante con el PSG. El más cercano, los octavos de final de la Champions League frente al Manchester United. Duelo que, a su criterio, "será un desafío más complicado de lo que parece ahora".



Por otro lado, reconoció que le hubiese gustado jugar con Cristiano Ronaldo en la Juventus, "pero Ney y Mbappé tienen su mismo pedigrí", apuntó Buffon, quien confesó estar contento por su recibimiento en París.