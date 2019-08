"Tengo otros grandes jugadores": Valverde ya no esconde la inminente salida de Rakitic

Ya no esconde lo que será su salida a París. Por tercer partido consecutivo, Ivan Rakitic fue suplente en la alineación de Ernesto Valverde, que por segunda vez dejó al croata sin minutos en LaLiga. Esta vez, el mediocampista se quedó en el banco de suplentes en el empate del Barcelona ante Osasuna en Pamplona. El técnico azulgrana fue consultado sobre el futuro del volante y su respuesta casi no dejó lugar a dudas.



Valverde recordó que ante el Betis su equipo jugó "un buen partido". "Hemos repetido alineación", subrayó. Rakitic es "un gran jugador, pero tengo otros grandes jugadores", dijo el técnico azulgrana.



Añadió: "El año pasado jugaba y Nelson estaba en el banquillo. El otro día hizo un buen partido y repetimos, con Sergi en el centro del campo. Tenemos muchos para elegir".

Con pie y medio en París

Según información del diario 'As' de España, PSG ya tendría hasta video de presentación de Rakitic en caso se llegue a un buen entendimiento con Barcelona para que Neymar pegue la vuelta al Camp Nou. "El club franco-qatarí tiene la convicción de que al final va a entrar en la operación por el jugador", señala el medio.



Es más, 'Le Parisien' ha reportado que Rakitic está dispuesto a marcharse del 'Barza', pues ya sabe que no tendrá muchos minutos esta temporada por la sobrepoblación que hay en el mediocampo culé.

Empate con sabor a derrota

Ya sobre el empate en El Sadar, Ernesto Valverde admitió que en el primer tiempo los suyos estuvieron "fatal" y los locales se mostraron "muy fuertes".



"El gol les ha reforzado su planteamiento, nosotros apenas hemos creado alguna ocasión y no éramos capaces de generar peligro porque fallábamos en los últimos metros", insistió sobre la actuación del Barcelona en la primera parte.



Lamentó que con el 1-2, en los minutos finales del duelo, vino la jugada del penalti de Piqué, que calificó como "absurda", aunque, matizó que se produjo "sin querer y son cosas que a veces no se controlan".



El premio al "arreón" de Osasuna, dijo, fue el empate logrado por Roberto Torres y lamentó que tenían el partido "absolutamente controlado" y que incluso pudieron ganar "en una ocasión clarísima".



Igualmente, lamentó que el Barça no tuviera "más continuidad en el ataque" y "no supiera salir de la presión" ejercida por Osasuna en los minutos finales.

► Defensa culé interesa a Juventus tras grave lesión de Giorgio Chiellini



► Manchester United empató 1-1 con Southampton por fecha 4 de Premier League 2019



► Eso es todo, amigos: Zidane reconoció salida de Keylor Navas del Real Madrid



► Zidane admite que el Madrid puede dar "dos bombas" en el cierre del mercado