Tiene claro que no será fácil si no le dan lo que pide.José Mourinho , entrenador del Manchester United, advirtió a sus dirigentes que su equipo vivirá una "temporada difícil" si no se refuerza antes del cierre del mercado inglés este jueves.

"El presidente del Manchester United sabe lo que quiero. No quedan más que unos días, por lo tanto estoy a la espera", declaró José Mourinho el domingo en la cadena del club MUTV, tras la derrota en el partido amistoso de su equipo contra Bayern Munich (1-0).

"Los otros clubes que compiten con nosotros son realmente fuertes y ya tienen equipos fantásticos, o se han reforzado masivamente como el Liverpool, que lo ha comprado todo", señaló Mourinho. "Si no mejoramos nuestro equipo, la temporada va a ser difícil", añadió.

Esta no es la primera vez que el técnico portugués lamenta la actitud de sus dirigentes en el mercado de fichajes, mientras su equipo no ha ganado más que dos de los seis partidos de preparación disputados.

Manchester United ya ha invertido 83,7 millones de euros para reclutar a tres jugadores durante el actual mercado, pero solo el centrocampista brasileño Fred (60 millones de euros) debería ser titular. Los otros dos refuerzos, el lateral derecho Diogo Dalot (22 millones de euros) y el arquero Lee Grant (1,7 millones de euros), no están llamados a tener un rol principal.

En comparación, el Liverpool ya ha gastado 180 millones de euros durante este mercado, de los cuales 72,5 los invirtió en Alisson, el portero de la selección brasileña que se convirtió en el arquero más caro de la historia.

