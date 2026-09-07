Julián Quiñones podría cerrar un 2026 inolvidable con una nominación al Balón de Oro. El delantero de la Selección Mexicana habría sido incluido entre los 30 futbolistas que competirán por el prestigioso reconocimiento individual luego de marca una gran partipación en el Mundial y ser el goleador de la Saudi Pro League.

El atacante tuvo una destacada participación en el Mundial 2026 con México, donde consiguió marcar cuatro goles y se convirtió en una de las principales figuras ofensivas del combinado azteca. Su rendimiento en la Copa del Mundo habría sido determinante para entrar en la consideración.

Quiñones disputó cinco partidos durante el torneo y terminó con cuatro anotaciones, números que lo colocaron como el futbolista mexicano con más goles en la historia de las Copas del Mundo. Además, también registró una asistencia durante su participación en el certamen.

Pero su candidatura no se explica únicamente por lo realizado con México. El delantero también protagonizó una gran temporada con Al-Qadsiah en Arabia Saudita, donde terminó como máximo goleador de la Saudi Pro League, incluso por encima de Cristiano Ronaldo.

De confirmarse su presencia, Quiñones conseguiría un reconocimiento histórico para el fútbol mexicano. Sería apenas el segundo jugador de México en aparecer entre los nominados al Balón de Oro, después de Guillermo Ochoa, quien fue considerado en 2007 cuando defendía el arco del América.

La lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026 será anunciada este martes 8 de septiembre. Junto con ella también se conocerán los candidatos para el Balón de Oro femenino, Trofeo Kopa, Trofeo Yashin y Trofeo Gerd Müller.

La gala de premiación está programada para el próximo 26 de octubre en Londres. Allí se conocerá al sucesor de Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior, en una temporada marcada por el Mundial y las grandes actuaciones individuales.

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