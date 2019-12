A pocas horas del partido entre Monterrey y América, por la primera final de la Liga MX 2019 en el estadio BBVA Bancomer, Jonathan dos Santos ha revelado que su hermano Giovani intenta siempre convencerlo de fichar por el equipo de Miguel Herrera.

En una entrevista con ESPN, Jonathan dos Santos contó que Giovani siempre le da buenas referencias del América y comenta que le gustaría jugar con él. Sin embargo, no es una idea que pase por la cabeza del jugador del LA Galaxy.

“Me habla maravillas del América, obviamente me dice ‘vente conmingo, vente’, pero él ya sabe que tengo contrato con el Galaxy, estoy feliz allá, como he dicho si fuera por mí, me retiraría en el Galaxy, la gente me quiere muchísimo, estoy feliz con la ciudad y Gio está feliz acá, si fuera por él se quedaría aquí”, expresó en entrevista con ESPN.

Aunque jugar en el América no sea algo que seduzca a Jonathan dos Santos, el crack de la MLS ha dejado en claro que será un hincha más de las Águilas en la final de la Liga MX ante Monterrey este jueves. El volante quiere ver a su hermano campeón.

“El deseo de Navidad de la familia es obviamente que gane el América, que queden campeones, es lo más cercano que queremos. Deseo eso, lo tengo en mi corazón, saben que el América es el equipo de mis sueños, a parte ahora está mi hermano y lo voy a apoyar el domingo”, dijo.

Hay que recordar que la final de la Liga MX entre América y Monterrey está programada para las 8:36 de la noche (hora mexicana) y será transmitida para todo el territorio azteca a través de FOX Sports 2. Como es lógico, Gio Dos Santos apunta a titular.

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL...