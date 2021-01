Más allá del empate frente a Chivas (1-1), por la Liga MX, alrededor de Puebla solo se habla de Santiago Ormeño: volvió a encontrarse con las redes (el primero del Clausura) y con un cabezazo que no deja de tener repeticiones en YouTube. El ‘9′, quien apareció como posibilidad para defender a la Selección Peruana, también sorprendió por las declaraciones que brindó al final del cotejo: tiene deseos de jugar por México.

“Muy contento, nada mejor que arrancar haciendo un gol para la motivación y hacer un torneo igual o mejor que el pasado. A mí me encantaría jugar en la Selección (mexicana), pero no hubo nada. Queda seguir haciendo goles, ayudando al equipo para ser tomado en cuenta”, comentó el delantero de Puebla finalizado el partido.

Este nuevo mensaje alejaría a Santiago Ormeño de una próxima convocatoria de Ricardo Gareca, quien no lo tomó en cuenta para las dos primeras fecha dobles de las Eliminatorias Qatar 2022 (enfrentamos a Paraguay, Brasil, Chile y Argentina).

“Necesitamos que se manifieste (Santiago Ormeño) en un deseo de participar con nosotros. Ahora no puedo dar un juicio sobre un jugador por cuatro o cinco partidos y aparte tenemos que encontrar su deseo de querer participar con la selección. Por ahora necesitamos más tiempo para una posible convocatoria, pero igual tampoco podemos asegurar nada”, dijo Ricardo Gareca en septiembre del año pasado.

Santiago Ormeño causó polémica en su momento al mostrar ambigüedad sobre su futuro. “Son mis dos países (México y Perú) y creo que a lo mejor no me llama nadie, pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mí”, contó para ESPN.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.