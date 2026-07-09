Alineaciones del Francia vs. Marruecos: por los cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos protagonizarán el primer duelo de los cuartos de final del Mundial 2026. La selección francesa llega a esta instancia tras consolidarse como una de las grandes favoritas al título, mientras que el conjunto marroquí continúa sorprendiendo con una campaña histórica y buscará dar otro golpe sobre la mesa. El ganador del encuentro asegurará su clasificación a las semifinales, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Bélgica vs. España. Revisa las posibles alineaciones para este partidazo.

Francia intentará hacer pesar su jerarquía en los cuartos de final del Mundial 2026 para seguir firme en su objetivo de conquistar una nueva Copa del Mundo. Luego de superar con autoridad la ronda previa, el cuadro dirigido por Didier Deschamps buscará mantener su buen momento y meterse entre los cuatro mejores del certamen con Kylian Mbappé como su principal carta en ataque.

Kylian Mbappé. (Foto: Getty Images)

Marruecos, por su parte, afrontará este compromiso con la ilusión de seguir haciendo historia en la competición. El combinado africano se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo y ahora intentará dar un nuevo golpe frente a una potencia europea, con la intención de instalarse en semifinales y continuar con una campaña que ya viene siendo memorable.

En su última presentación, Francia venció 1-0 a Paraguay en los octavos de final y ratificó por qué es uno de los grandes candidatos al título. El conjunto galo mostró contundencia en ataque, solidez defensiva y un funcionamiento colectivo que lo llevó a resolver la llave con autoridad. Antes de ello, ya había cerrado una sólida fase de grupos, lo que le permitió llegar a esta instancia con confianza y protagonismo.

Del otro lado, Marruecos consiguió su boleto a cuartos de final tras derrotar 3-0 a Canadá en una actuación muy seria. El cuadro marroquí volvió a exhibir orden táctico, intensidad para competir y efectividad en momentos clave, características que le permitieron sostener una campaña muy competitiva desde la fase de grupos y ahora soñar con seguir avanzando en el Mundial.

Soufiane Rahimi. (Foto: Getty Images)

A pocas horas del inicio del encuentro, tanto Didier Deschamps como Mohamed Ouahbi ultiman detalles para definir sus alineaciones. En el cuadro francés, la principal atención pasa por el estado físico de algunos futbolistas, mientras que en Marruecos también hay expectativa por conocer si todas sus figuras llegarán en plenitud a un partido que puede marcar un antes y un después en su historia mundialista.

Didier Deschamps y Mohamed Ouahbi. (Foto: Getty Images)

Posibles alineaciones del Francia vs. Marruecos

Alineación de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

Alineación de Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss y Soufiane Rahimi.

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