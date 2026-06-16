Mundial
Argentina vs. Argelia EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TyC Sports, Telefe, TV Pública y DIRECTV
Argentina vs. Argelia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. en el Estadio Kansas City. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor y la transmisión de TyC Sports, Telefe, TV Pública, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.
NO TE PIERDAS
¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en Colombia?
En Colombia, la principal opción para seguir el encuentro será DSports, además de la plataforma DGO, disponible en computadoras, celulares, tablets y Smart TV.