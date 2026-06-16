Mundial 

Argentina vs. Argelia EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TyC Sports, Telefe, TV Pública y DIRECTV

Argentina vs. Argelia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. en el Estadio Kansas City. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor y la transmisión de TyC Sports, Telefe, TV Pública, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus.

Argentina vs. Argelia se enfrentan por el Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Argentina vs. Argelia se enfrentan por el Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en Colombia?

En Colombia, la principal opción para seguir el encuentro será DSports, además de la plataforma DGO, disponible en computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

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¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido por Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio mexicano.

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¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en Perú?

En Perú, el encuentro entre Argentina y Argelia será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

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¿En qué canales ver Argentina vs. Argelia en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el debut de la Albiceleste frente a Argelia a través de Telefe, TyC Sports y sus respectivas plataformas digitales. Además, el partido también estará disponible por DSports y DGO para quienes sigan toda la cobertura del Mundial 2026.

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¿A qué hora juegan Argentina vs. Argelia ?

El encuentro entre Argentina vs. Argelia está programado para este martes 16 de junio desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En territorio albiceleste el choque iniciará a las 10:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 2:00 a.m. del miércoles 17 de junio.

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El Estadio Kansas City será el escenario del partido entre Argentina vs. Argelia.

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El partido entre Argentina vs. Argelia es válido por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Argentina vs. Argelia.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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