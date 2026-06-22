Mundial
Argentina vs. Austria EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TV Pública, TyC Sports, Telefe y DIRECTV
Argentina vs. Austria juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 12:00 p.m. por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía TV Pública, TyC Sports, Mi Telefe, DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus.
NO TE PIERDAS
¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en México?
Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido por Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio mexicano.