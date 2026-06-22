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Argentina vs. Austria EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TV Pública, TyC Sports, Telefe y DIRECTV

Argentina vs. Austria juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 12:00 p.m. por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía TV Pública, TyC Sports, Mi Telefe, DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus.

Argentina vs. Austria se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Argentina vs. Austria se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del partido por Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en territorio mexicano.

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¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en Perú?

En Perú, el encuentro entre Argentina y Argelia será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

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¿En qué canales ver Argentina vs. Austria en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el debut de la Albiceleste frente a Argelia a través de Telefe, TyC Sports y sus respectivas plataformas digitales. Además, el partido también estará disponible por DSports y DGO para quienes sigan toda la cobertura del Mundial 2026.

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¿A qué hora juegan Argentina vs. Austria?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 1:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 2:00 p.m.
  • México: 11:00 a.m.
  • España: 7:00 p.m.
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Austria llega a este partido luego de vencer por 3-1 a Jordania en la primera fecha del Mundial 2026.

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Argentina llega a este partido luego de vencer por 3-0 a Argelia en la primera fecha del Mundial 2026.

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El Estadio Dallas será el escenario principal del partido entre Argentina vs. Austria.

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Argentina vs. Austria se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Argentina vs. Austria.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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