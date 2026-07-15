Mundial 

Argentina vs. Inglaterra EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TyC Sports, Mi Telefe, DIRECTV y TV Pública

Argentina vs. Inglaterra juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por las semifinales del Mundial 2026 desde las 2:00 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión de TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium.

Argentina vs. Inglaterra se enfrentan por las semifinales del Mundial 2026, mira este partido y la transmisión en directo de La1 RTVE Play, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, TyC Sports, TV Púbica, Mi Telefe, TV Azteca 7 y TUDN. (Diseño: Depor)
Argentina vs. Inglaterra se enfrentan por las semifinales del Mundial 2026, mira este partido y la transmisión en directo de La1 RTVE Play, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, TyC Sports, TV Púbica, Mi Telefe, TV Azteca 7 y TUDN. (Diseño: Depor)
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Posible alineación de Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

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Posible alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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Repasamos las posibles alineaciones de ambas selecciones.

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¿En qué canales ver Argentina vs. Inglaterra?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que en suelo peruano se mirará por América TV (Canal 4 o América tvGO).

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¿A qué hora juegan Argentina vs. Inglaterra?

El partido entre Argentina vs. Inglaterra, válido por las semifinales del Mundial 2026, se disputará este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta. El cruce está programado para las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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El Estadio Atlanta será el escenario principal del partido entre Argentina vs. Inglaterra.

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El partido entre Argentina vs. Inglaterra es válido por las semifinales del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! En este minuto a minuto podrán seguir todas las incidencias del partido entre Argentina vs. Inglaterra.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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