Mundial
Argentina vs. Inglaterra EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TyC Sports, Mi Telefe, DIRECTV y TV Pública
Argentina vs. Inglaterra juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por las semifinales del Mundial 2026 desde las 2:00 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión de TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium.
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Posible alineación de Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.