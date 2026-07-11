Mundial
Argentina vs. Suiza EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TyC Sports, TV Pública y Mi Telefe
Argentina vs. Suiza se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final del Mundial 2026 desde las 8:00 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium.
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Posible alineación de Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; Breel Embolo.