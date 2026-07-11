Mundial 

Argentina vs. Suiza EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía TyC Sports, TV Pública y Mi Telefe

Argentina vs. Suiza se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final del Mundial 2026 desde las 8:00 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium.

Argentina vs. Suiza se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Argentina vs. Suiza se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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Posible alineación de Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; Breel Embolo.

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Posible alineación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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Repasamos las posibles alineaciones de ambas selecciones.

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¿En qué canales ver Argentina vs. Suiza?

En cuanto a la transmisión del Inglaterra vs. Noruega, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que esta vez el duelo no será televisado por América TV (Canal 4) ni América tvGO en territorio peruano.

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¿Cuándo juegan Argentina vs. Suiza?

El partido entre Argentina vs. Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, está programado para este sábado 11 de julio desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Miami. El vencedor de esta llave se enfrentará al ganador del cruce entre Inglaterra y Noruega.

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Suiza llega a esta instancia luego de vencer por 4-3 a Colombia en una fatídica definición por penales, luego del 0-0 en el tiempo regular.

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Argentina llega a esta instancia después de vencer por 3-2 a Egipto en los octavos de final.

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El Estadio Kansas City será el escenario principal del partido entre Argentina vs. Suiza.

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Argentina vs. Suiza se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Argentina vs. Suiza.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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