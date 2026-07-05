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Brasil vs. Noruega EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis DIRECTV, ESPN y Disney Plus

Brasil vs. Noruega juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy a las 3:00 p.m. por los octavos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Cazé TV, DIRECTV, DGO, DSPORTS, ESPN y Disney Plus.

Brasil vs. Noruega se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Brasil vs. Noruega se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver Brasil vs. Noruega en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante DSports, mientras que DGO y Paramount+ transmitirán el partido en línea.

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¿En qué canales ver Brasil vs. Noruega en Perú?

Los hinchas peruanos podrán disfrutar del partido a través de DSports. Asimismo, DGO y Paramount+ serán alternativas para verlo por internet.

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¿En qué canales ver Brasil vs. Noruega en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante DSports en televisión por suscripción. Además, DGO y Paramount+ transmitirán el compromiso vía streaming.

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El Estadio Nueva York Nueva Jersey será el escenario del partido entre Brasil vs. Noruega.

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El partido entre Brasil vs. Noruega se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026.

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¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Brasil vs. Noruega.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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