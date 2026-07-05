Mundial
Brasil vs. Noruega EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis DIRECTV, ESPN y Disney Plus
Brasil vs. Noruega juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy a las 3:00 p.m. por los octavos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Cazé TV, DIRECTV, DGO, DSPORTS, ESPN y Disney Plus.
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¿En qué canales ver Brasil vs. Noruega en Colombia?
Los aficionados colombianos podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante DSports, mientras que DGO y Paramount+ transmitirán el partido en línea.