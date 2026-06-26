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🕹️ Canales TV EN DIRECTO que transmiten Noruega vs. Francia EN VIVO GRATIS ahora, con Mbappé, por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., México y más países
Revisa los canales de TV que transmiten Noruega vs. Francia en vivo gratis hoy por la Fecha 3 del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026. Una guía completa para seguir el partido de Kylian Mbappé en señal abierta y plataformas digitales en EE.UU., México y más países de Latinoamérica.
- ¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Noruega vs. Francia EN VIVO hoy por el Mundial 2026?
- ¿En qué canal ver Francia vs. Noruega EN VIVO hoy por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.? Guía de canales de TV
Francia y Noruega se enfrentan por la tercera jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Este vibrante partido se realizará el viernes 26 de junio en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3pm ET / 12pm PT en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y promete captar la atención del público, especialmente de los aficionados de Kylian Mbappé y Erling Haaland, en un duelo de artilleros de pronóstico reservado. Para ver el partido Noruega vs. Francia en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.
¿Qué canal transmite el partido Noruega vs. Francia EN VIVO y ONLINE por el Mundial de Fútbol 2026?
El partido del viernes 26 de junio entre Noruega y Francia por la tercera jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial, DAZN Mundial 2 y Movistar+ en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por ViX. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.
|País / Región
|Canales de TV
|Plataformas de Streaming
|España
|Movistar+
|DAZN, DAZN Mundial, DAZN Mundial 2
|Alemania
|ZDF
|SRF zwei, MagentaTV
|México
|--
|ViX
|Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)
|DirecTV Sports
|DGO, Paramount+ y Disney+ Premium (en algunos países)
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)
|FOX
|TiGo Sports
|Estados Unidos
|FS1, Telemundo, FOX, Universo, fuboTV y Futbol de Primera Radio
|Telemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
|Canadá
|TSN1, TSN3, TSN4, RDS
|TSN+, RDS App
|Puerto Rico
|Telemundo
|NAICOM
|Reino Unido
|ITV 1 UK, STV Scotland
|ITVX, STV Player, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live
|Francia
|beIN Sports 1, M6
|M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play, myCANAL
|Italia
|RAI 1
|DAZN, RaiPlay
|Suiza
|RAI 1, RSI La 2, RTS 2, RTS Sport
|M6, SRF zwei, Blue Sport, SRF Play, Sunrise TV, RSI Play
|Suecia
|TV4 Sweden, NRK1
|TV4 Play
|Portugal
|Sport TV1, TVI
|Sport TV Multiscreen, TVI Player, LiveMode
|Noruega
|NRK Sport, NRK1, NRK TV
|--
|Japón
|DAZN Japan, NHK G TV
|NHK BS Premium 4K
¿A qué hora juega Noruega vs. Francia por el Mundial 2026?
El pitazo inicial del partido Noruega vs. Francia por la tercera jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:
- España: 21:00 horas
- México y Centroamérica: 13:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
- Argentina, Chile y Uruguay: 16:00 horas
- Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT)
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