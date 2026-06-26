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🕹️ Canales TV EN DIRECTO que transmiten Noruega vs. Francia EN VIVO GRATIS ahora, con Mbappé, por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., México y más países

Revisa los canales de TV que transmiten Noruega vs. Francia en vivo gratis hoy por la Fecha 3 del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026. Una guía completa para seguir el partido de Kylian Mbappé en señal abierta y plataformas digitales en EE.UU., México y más países de Latinoamérica.

Francia y Noruega se enfrentan por la tercera jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Este vibrante partido se realizará el viernes 26 de junio en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3pm ET / 12pm PT en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y promete captar la atención del público, especialmente de los aficionados de Kylian Mbappé y Erling Haaland, en un duelo de artilleros de pronóstico reservado. Para ver el partido Noruega vs. Francia en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

Guía de televisión para el certamen mundialista. Entérese de en qué canal ver el Francia vs. Noruega en vivo hoy por el Mundial de Fútbol 2026 en los estados de Texas, California y Florida, con las señales oficiales en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Guía de televisión para el certamen mundialista. Entérese de en qué canal ver el Francia vs. Noruega en vivo hoy por el Mundial de Fútbol 2026 en los estados de Texas, California y Florida, con las señales oficiales en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Qué canal transmite el partido Noruega vs. Francia EN VIVO y ONLINE por el Mundial de Fútbol 2026?

El partido del viernes 26 de junio entre Noruega y Francia por la tercera jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial, DAZN Mundial 2 y Movistar+ en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por ViX. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.

País / RegiónCanales de TVPlataformas de Streaming
EspañaMovistar+DAZN, DAZN Mundial, DAZN Mundial 2
AlemaniaZDFSRF zwei, MagentaTV
México--ViX
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)DirecTV SportsDGO, Paramount+ y Disney+ Premium (en algunos países)
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)FOXTiGo Sports
Estados UnidosFS1, Telemundo, FOX, Universo, fuboTV y Futbol de Primera RadioTelemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
CanadáTSN1, TSN3, TSN4, RDSTSN+, RDS App
Puerto RicoTelemundoNAICOM
Reino UnidoITV 1 UK, STV ScotlandITVX, STV Player, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live
FranciabeIN Sports 1, M6M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play, myCANAL
ItaliaRAI 1DAZN, RaiPlay
SuizaRAI 1, RSI La 2, RTS 2, RTS SportM6, SRF zwei, Blue Sport, SRF Play, Sunrise TV, RSI Play
SueciaTV4 Sweden, NRK1TV4 Play
PortugalSport TV1, TVISport TV Multiscreen, TVI Player, LiveMode
NoruegaNRK Sport, NRK1, NRK TV--
JapónDAZN Japan, NHK G TVNHK BS Premium 4K
El partido se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston, correspondiente a la última fecha del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
El partido se disputará este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston, correspondiente a la última fecha del Grupo I de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿A qué hora juega Noruega vs. Francia por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido Noruega vs. Francia por la tercera jornada del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:

  • España: 21:00 horas
  • México y Centroamérica: 13:00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
  • Argentina, Chile y Uruguay: 16:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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