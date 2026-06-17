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Canales TV que transmiten Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO GRATIS hoy, con Luis Díaz, por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU. y México
Revisa los canales de televisión que transmiten el partido Colombia vs. Uzbekistán en vivo gratis hoy con Luis Díaz en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Una guía completa de cobertura local y opciones digitales para los aficionados en Estados Unidos, México y Latinoamérica.
Colombia y Uzbekistán debutan en el Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en un partido de pronóstico reservado. El encuentro que se llevará a cabo el miércoles 17 de junio a las 21:00 hrs (hora de Bogotá) / 10pm ET / 7pm PT en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Para ver el partido Colombia vs. Uzbekistán en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.
¿Qué canal transmite el partido Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO y ONLINE?
El partido del miércoles 17 de junio entre Colombia y Uzbekistán por la jornada inaugural del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de DAZN, DAZN Mundial y Movistar+ en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports, DGO y Paramount+ (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por ViX, TUDN, Canal 5 Televisa y Azteca 7. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.
|País / Región
|Canales de TV
|Plataformas de Streaming
|España
|Movistar+
|DAZN y DAZN Mundial
|Alemania
|--
|ZDF, SRF zwei y MagentaTV
|México
|TUDN, Canal 5 Televisa y Azteca 7
|ViX y Azteca Deportes
|Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)
|DirecTV Sports
|DGO, Paramount+ y Disney+ Premium (en algunos países)
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)
|FOX
|TiGo Sports Guatemala (por VPN)
|Estados Unidos
|FS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera Radio
|Telemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
|Canadá
|TSN1, TSN3, TSN4, TSN5 y CTV
|TSN+, RDS App, CTV App y Crave
|Puerto Rico
|Telemundo
|UNIVERSO y NAICOM
|Reino Unido
|BBC One
|BBC Sport Web, BBC iPlayer, Talksport 2 Radio UK y BBC Radio 5 Live
|Francia
|beIN Sports 1, M6 y Free
|M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL
|Italia
|--
|DAZN
|Suiza
|M6, RSI La 2, SRF zwei, RTS 2, RTS Sport y Blue Sport
|SRF Play y Sunrise TV
|Suecia
|TV4 y NRK1
|TV4 Play
|Portugal
|Sport TV1, SIC y Sport TV2
|Sport TV Multiscreen y LiveMode
|Japón
|Fuji TV
|DAZN
¿A qué hora juega Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?
El pitazo inicial del partido Colombia vs. Uzbekistán por la jornada inaugural del Grupo K de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 04:00 (horario peninsular de España) del jueves 18 de junio. Consulta tu horario según tu ubicación:
- España: 04:00 horas del 18/06
- México y Centroamérica: 20:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas
- Argentina, Chile y Uruguay: 23:00 horas
- Estados Unidos: 22:00 (ET) / 19:00 (PT)
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