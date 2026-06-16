Canales TV que transmiten Francia vs. Senegal EN VIVO GRATIS hoy, con Mbappé, por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., México y más países

Francia y Senegal protagonizan uno de los duelos más vibrantes de la jornada inaugural del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro que se llevará a cabo el martes 16 de junio en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3pm ET / 12 pm PT en el MetLife Stadium promete un duelo de pronóstico reservado, con dos selecciones que llegan obligados a darlo todo para dar el primer golpe y tomar el liderato de su llave en el torneo. Para ver el partido Francia vs. Senegal en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

¿Qué canal transmite el partido Francia vs. Senegal EN VIVO y ONLINE?

El partido del martes 16 de junio entre México y Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de RTVE Play, DAZN, La 1, Movistar+ y fuboTV en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.

País / Región Canales de TV Plataformas de Streaming España Movistar+ TVE Play, DAZN, La 1 y fuboTV Alemania -- ZDF (2DF) y MagentaTV México Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), TUDN y Canal 5 ViX Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica) DirecTV Sports DGO y Disney+ Premium (en algunos países) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica) FOX TiGo Sports Guatemala (por VPN) Estados Unidos FS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera Radio Telemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi Canadá TSN1 y CTV TSN+, RDS App y CTV App Puerto Rico Telemundo NAICOM Reino Unido ITV 1 UK y STV Scotland ITVX y STV Player Francia beIN Sports 1, M6 y Free M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL Italia RAI 1 DAZN y RaiPlay Suiza RAI 1 y RTS Sport SRF Play y Sunrise TV Suecia TV4 TV4 Play Portugal Sport TV1 Sport TV Multiscreen y LiveMode Noruega TV 2 Direkte TV 2 Play Austria ORF eins ORF ON Bélgica La Une y VRT 1 RTBF Auvio Direct y Sporza Japón -- DAZN Sudáfrica SABC 3 SABC Plus y Sporty TV App

¿A qué hora juega Francia vs. Senegal por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido Francia vs. Senegal por la jornada inaugural del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:

España : 21:00 horas

: 21:00 horas México y Centroamérica : 13:00 horas

: 13:00 horas Perú, Colombia y Ecuador : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina, Chile y Uruguay : 16:00 horas

: 16:00 horas Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT)