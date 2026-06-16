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Canales TV que transmiten Francia vs. Senegal EN VIVO GRATIS hoy, con Mbappé, por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., México y más países

Revisa los canales de televisión que transmiten Francia vs. Senegal en vivo gratis hoy por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., México y más países. Sigue el desempeño del delantero Kylian Mbappé en esta jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA.

Kylian Mbappé lidera la ofensiva de los 'Bleus' en esta jornada mundialista. Revise los canales de TV que transmiten Francia vs. Senegal en vivo gratis hoy por el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, México y más países de la región. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Kylian Mbappé lidera la ofensiva de los 'Bleus' en esta jornada mundialista. Revise los canales de TV que transmiten Francia vs. Senegal en vivo gratis hoy por el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, México y más países de la región. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Francia y Senegal protagonizan uno de los duelos más vibrantes de la jornada inaugural del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro que se llevará a cabo el martes 16 de junio en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3pm ET / 12 pm PT en el MetLife Stadium promete un duelo de pronóstico reservado, con dos selecciones que llegan obligados a darlo todo para dar el primer golpe y tomar el liderato de su llave en el torneo. Para ver el partido Francia vs. Senegal en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

¿Qué canal transmite el partido Francia vs. Senegal EN VIVO y ONLINE?

El partido del martes 16 de junio entre México y Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de RTVE Play, DAZN, La 1, Movistar+ y fuboTV en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.

País / RegiónCanales de TVPlataformas de Streaming
EspañaMovistar+TVE Play, DAZN, La 1 y fuboTV
Alemania--ZDF (2DF) y MagentaTV
MéxicoLas Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), TUDN y Canal 5ViX
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)DirecTV SportsDGO y Disney+ Premium (en algunos países)
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)FOXTiGo Sports Guatemala (por VPN)
Estados UnidosFS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera RadioTelemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
CanadáTSN1 y CTVTSN+, RDS App y CTV App
Puerto RicoTelemundoNAICOM
Reino UnidoITV 1 UK y STV ScotlandITVX y STV Player
FranciabeIN Sports 1, M6 y FreeM6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL
ItaliaRAI 1DAZN y RaiPlay
SuizaRAI 1 y RTS SportSRF Play y Sunrise TV
SueciaTV4TV4 Play
PortugalSport TV1Sport TV Multiscreen y LiveMode
NoruegaTV 2 DirekteTV 2 Play
AustriaORF einsORF ON
BélgicaLa Une y VRT 1RTBF Auvio Direct y Sporza
Japón--DAZN
SudáfricaSABC 3SABC Plus y Sporty TV App

¿A qué hora juega Francia vs. Senegal por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido Francia vs. Senegal por la jornada inaugural del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:

  • España: 21:00 horas
  • México y Centroamérica: 13:00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
  • Argentina, Chile y Uruguay: 16:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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