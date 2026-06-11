Canales TV que transmiten México vs. Sudáfrica EN VIVO GRATIS hoy por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., España y más países

México y Sudáfrica protagonizan uno de los duelos más esperados de la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro que se llevará a cabo el jueves 11 de junio en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3pm ET / 12 pm PT en el Estadio Azteca promete máxima tensión competitiva, con dos selecciones que llegan obligados a darlo todo para dar el primer golpe y tomar el liderato de su llave en el torneo. Para ver el partido México vs. Sudáfrica en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

¿Qué canal transmite el partido México vs. Sudáfrica EN VIVO y ONLINE?

El partido del jueves 11 de junio entre México y Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de RTVE Play, DAZN, La 1, Movistar+ y fuboTV en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.

País / Región Canales de TV Plataformas de Streaming España Movistar+ TVE Play, DAZN, La 1 y fuboTV Alemania -- ZDF (2DF) y MagentaTV México Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), TUDN y Canal 5 ViX Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica) DirecTV Sports DGO y Disney+ Premium (en algunos países) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica) FOX TiGo Sports Guatemala (por VPN) Estados Unidos FS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera Radio Telemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi Canadá TSN1 y CTV TSN+, RDS App y CTV App Puerto Rico Telemundo NAICOM Reino Unido ITV 1 UK y STV Scotland ITVX y STV Player Francia beIN Sports 1, M6 y Free M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL Italia RAI 1 DAZN y RaiPlay Suiza RAI 1 y RTS Sport SRF Play y Sunrise TV Suecia TV4 TV4 Play Portugal Sport TV1 Sport TV Multiscreen y LiveMode Noruega TV 2 Direkte TV 2 Play Austria ORF eins ORF ON Bélgica La Une y VRT 1 RTBF Auvio Direct y Sporza Japón -- DAZN Sudáfrica SABC 3 SABC Plus y Sporty TV App

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido México vs. Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:

España : 21:00 horas

: 21:00 horas México y Centroamérica : 13:00 horas

: 13:00 horas Perú, Colombia y Ecuador : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina, Chile y Uruguay : 16:00 horas

: 16:00 horas Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT)

¿Cómo ver el partido México vs. Sudáfrica por Mundial 2026 GRATIS y de forma legal?

Aunque la mayoría de las opciones son de pago, existen alternativas legales para disfrutar tanto del partido México vs. Sudáfrica por la Jornada 1 del Grupo A por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 y del resto de su contenido sin costo adicional:

1. Televisión Abierta en México (Gratis y Legal)

TelevisaUnivision (TUDN): Transmitirá los partidos de la selección mexicana por señal abierta, incluyendo el partido inaugural. Busca el encuentro en el Canal 5 o Las Estrellas .

Transmitirá los partidos de la selección mexicana por señal abierta, incluyendo el partido inaugural. Busca el encuentro en el o . TV Azteca: Azteca 7 y Azteca Uno confirmaron la transmisión de 32 partidos del mundial, incluyendo los de la selección mexicana, sin costo.

Azteca 7 y Azteca Uno confirmaron la transmisión de 32 partidos del mundial, incluyendo los de la selección mexicana, sin costo. Canal 9: Parte de la cobertura de TUDN que también suele transmitir partidos.

2. Streaming/Online Legal y Gratis

ViX (Versión gratuita): La plataforma de streaming de TelevisaUnivision ofrecerá cobertura del mundial. Aunque tiene una versión premium, los partidos de la selección suelen estar disponibles en la opción gratuita con anuncios.

La plataforma de streaming de TelevisaUnivision ofrecerá cobertura del mundial. Aunque tiene una versión premium, los partidos de la selección suelen estar disponibles en la opción gratuita con anuncios. Sitio Web/App de Azteca Deportes: Transmisión en vivo y sin costo de los partidos que pasan por TV Azteca.

Transmisión en vivo y sin costo de los partidos que pasan por TV Azteca. YouTube (Alianza oficial): La FIFA ha establecido acuerdos para transmitir momentos y, en ocasiones, partidos seleccionados a través de canales oficiales en YouTube en la región.

3. Alternativas gratuitas si estás fuera de México

RTVE Play (España): Transmitirá el partido México vs. Sudáfrica en vivo, siendo una opción gratuita y legal en España.

Transmitirá el partido México vs. Sudáfrica en vivo, siendo una opción gratuita y legal en España. SABC Plus (Sudáfrica): Transmitirá los partidos en Sudáfrica de forma gratuita.