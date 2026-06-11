Mundial
Canales TV que transmiten México vs. Sudáfrica EN VIVO GRATIS hoy por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., España y más países
Revisa la lista de canales de televisión abierta que transmiten gratis en vivo el partido México vs. Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A del Mundial de Fútbol 2026. Conoce las señales con derechos de transmisión en Estados Unidos, España y diversos países de Latinoamérica para este debut mundialista.
México y Sudáfrica protagonizan uno de los duelos más esperados de la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro que se llevará a cabo el jueves 11 de junio en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3pm ET / 12 pm PT en el Estadio Azteca promete máxima tensión competitiva, con dos selecciones que llegan obligados a darlo todo para dar el primer golpe y tomar el liderato de su llave en el torneo. Para ver el partido México vs. Sudáfrica en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.
¿Qué canal transmite el partido México vs. Sudáfrica EN VIVO y ONLINE?
El partido del jueves 11 de junio entre México y Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de RTVE Play, DAZN, La 1, Movistar+ y fuboTV en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.
|País / Región
|Canales de TV
|Plataformas de Streaming
|España
|Movistar+
|TVE Play, DAZN, La 1 y fuboTV
|Alemania
|--
|ZDF (2DF) y MagentaTV
|México
|Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), TUDN y Canal 5
|ViX
|Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)
|DirecTV Sports
|DGO y Disney+ Premium (en algunos países)
|Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)
|FOX
|TiGo Sports Guatemala (por VPN)
|Estados Unidos
|FS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera Radio
|Telemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
|Canadá
|TSN1 y CTV
|TSN+, RDS App y CTV App
|Puerto Rico
|Telemundo
|NAICOM
|Reino Unido
|ITV 1 UK y STV Scotland
|ITVX y STV Player
|Francia
|beIN Sports 1, M6 y Free
|M6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL
|Italia
|RAI 1
|DAZN y RaiPlay
|Suiza
|RAI 1 y RTS Sport
|SRF Play y Sunrise TV
|Suecia
|TV4
|TV4 Play
|Portugal
|Sport TV1
|Sport TV Multiscreen y LiveMode
|Noruega
|TV 2 Direkte
|TV 2 Play
|Austria
|ORF eins
|ORF ON
|Bélgica
|La Une y VRT 1
|RTBF Auvio Direct y Sporza
|Japón
|--
|DAZN
|Sudáfrica
|SABC 3
|SABC Plus y Sporty TV App
¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?
El pitazo inicial del partido México vs. Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:
- España: 21:00 horas
- México y Centroamérica: 13:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
- Argentina, Chile y Uruguay: 16:00 horas
- Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT)
¿Cómo ver el partido México vs. Sudáfrica por Mundial 2026 GRATIS y de forma legal?
Aunque la mayoría de las opciones son de pago, existen alternativas legales para disfrutar tanto del partido México vs. Sudáfrica por la Jornada 1 del Grupo A por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 y del resto de su contenido sin costo adicional:
1. Televisión Abierta en México (Gratis y Legal)
- TelevisaUnivision (TUDN): Transmitirá los partidos de la selección mexicana por señal abierta, incluyendo el partido inaugural. Busca el encuentro en el Canal 5 o Las Estrellas.
- TV Azteca: Azteca 7 y Azteca Uno confirmaron la transmisión de 32 partidos del mundial, incluyendo los de la selección mexicana, sin costo.
- Canal 9: Parte de la cobertura de TUDN que también suele transmitir partidos.
2. Streaming/Online Legal y Gratis
- ViX (Versión gratuita): La plataforma de streaming de TelevisaUnivision ofrecerá cobertura del mundial. Aunque tiene una versión premium, los partidos de la selección suelen estar disponibles en la opción gratuita con anuncios.
- Sitio Web/App de Azteca Deportes: Transmisión en vivo y sin costo de los partidos que pasan por TV Azteca.
- YouTube (Alianza oficial): La FIFA ha establecido acuerdos para transmitir momentos y, en ocasiones, partidos seleccionados a través de canales oficiales en YouTube en la región.
3. Alternativas gratuitas si estás fuera de México
- RTVE Play (España): Transmitirá el partido México vs. Sudáfrica en vivo, siendo una opción gratuita y legal en España.
- SABC Plus (Sudáfrica): Transmitirá los partidos en Sudáfrica de forma gratuita.
NO TE PIERDAS