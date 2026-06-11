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Canales TV que transmiten México vs. Sudáfrica EN VIVO GRATIS hoy por el Mundial de Fútbol 2026 en EE.UU., España y más países

Revisa la lista de canales de televisión abierta que transmiten gratis en vivo el partido México vs. Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A del Mundial de Fútbol 2026. Conoce las señales con derechos de transmisión en Estados Unidos, España y diversos países de Latinoamérica para este debut mundialista.

Lista completa de canales de TV para ver México vs. Sudáfrica en vivo gratis hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Encuentre las señales abiertas y digitales disponibles en Estados Unidos, España, México y otros países de la región. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Lista completa de canales de TV para ver México vs. Sudáfrica en vivo gratis hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Encuentre las señales abiertas y digitales disponibles en Estados Unidos, España, México y otros países de la región. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

México y Sudáfrica protagonizan uno de los duelos más esperados de la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El encuentro que se llevará a cabo el jueves 11 de junio en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3pm ET / 12 pm PT en el Estadio Azteca promete máxima tensión competitiva, con dos selecciones que llegan obligados a darlo todo para dar el primer golpe y tomar el liderato de su llave en el torneo. Para ver el partido México vs. Sudáfrica en vivo y en directo, debes saber qué canales de TV transmiten y dónde seguir online. A continuación, te presento la lista para que lo sintonices sin problemas desde España, México, Estados Unidos y el resto del mundo.

¿Qué canal transmite el partido México vs. Sudáfrica EN VIVO y ONLINE?

El partido del jueves 11 de junio entre México y Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite a través de RTVE Play, DAZN, La 1, Movistar+ y fuboTV en España. En Latinoamérica, las opciones principales son DirecTV Sports y DGO (con Disney+ Premium en algunos países), mientras que en México se puede ver por Las Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), ViX, TUDN y Canal 5. En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio.

País / RegiónCanales de TVPlataformas de Streaming
EspañaMovistar+TVE Play, DAZN, La 1 y fuboTV
Alemania--ZDF (2DF) y MagentaTV
MéxicoLas Estrellas (Canal 2), Nu9ve (Canal 9), TUDN y Canal 5ViX
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Sudamérica)DirecTV SportsDGO y Disney+ Premium (en algunos países)
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana (Centroamérica)FOXTiGo Sports Guatemala (por VPN)
Estados UnidosFS1, Telemundo, FOX, Universo, Telexitos, fuboTV y Futbol de Primera RadioTelemundo App, Peacock, FOX One, fuboTV y Tubi
CanadáTSN1 y CTVTSN+, RDS App y CTV App
Puerto RicoTelemundoNAICOM
Reino UnidoITV 1 UK y STV ScotlandITVX y STV Player
FranciabeIN Sports 1, M6 y FreeM6+, beIN SPORTS CONNECT, Molotov, 6play y myCANAL
ItaliaRAI 1DAZN y RaiPlay
SuizaRAI 1 y RTS SportSRF Play y Sunrise TV
SueciaTV4TV4 Play
PortugalSport TV1Sport TV Multiscreen y LiveMode
NoruegaTV 2 DirekteTV 2 Play
AustriaORF einsORF ON
BélgicaLa Une y VRT 1RTBF Auvio Direct y Sporza
Japón--DAZN
SudáfricaSABC 3SABC Plus y Sporty TV App

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

El pitazo inicial del partido México vs. Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 está programado para las 21:00 (horario peninsular de España). Consulta tu horario según tu ubicación:

  • España: 21:00 horas
  • México y Centroamérica: 13:00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas
  • Argentina, Chile y Uruguay: 16:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT)

¿Cómo ver el partido México vs. Sudáfrica por Mundial 2026 GRATIS y de forma legal?

Aunque la mayoría de las opciones son de pago, existen alternativas legales para disfrutar tanto del partido México vs. Sudáfrica por la Jornada 1 del Grupo A por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 y del resto de su contenido sin costo adicional:

1. Televisión Abierta en México (Gratis y Legal)

  • TelevisaUnivision (TUDN): Transmitirá los partidos de la selección mexicana por señal abierta, incluyendo el partido inaugural. Busca el encuentro en el Canal 5 o Las Estrellas.
  • TV Azteca: Azteca 7 y Azteca Uno confirmaron la transmisión de 32 partidos del mundial, incluyendo los de la selección mexicana, sin costo.
  • Canal 9: Parte de la cobertura de TUDN que también suele transmitir partidos.

2. Streaming/Online Legal y Gratis

  • ViX (Versión gratuita): La plataforma de streaming de TelevisaUnivision ofrecerá cobertura del mundial. Aunque tiene una versión premium, los partidos de la selección suelen estar disponibles en la opción gratuita con anuncios.
  • Sitio Web/App de Azteca Deportes: Transmisión en vivo y sin costo de los partidos que pasan por TV Azteca.
  • YouTube (Alianza oficial): La FIFA ha establecido acuerdos para transmitir momentos y, en ocasiones, partidos seleccionados a través de canales oficiales en YouTube en la región.

3. Alternativas gratuitas si estás fuera de México

  • RTVE Play (España): Transmitirá el partido México vs. Sudáfrica en vivo, siendo una opción gratuita y legal en España.
  • SABC Plus (Sudáfrica): Transmitirá los partidos en Sudáfrica de forma gratuita.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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