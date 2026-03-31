¿Cómo quedó Bolivia vs. Irak EN VIVO EN DIRECTO por repechaje a la Copa Mundial 2026?

Bolivia está a un solo paso de volver a la Copa Mundial de Fútbol después de 32 años y mañana, en Monterrey, se jugará la vida ante Irak en el que es considerado su partido más importante de los últimos 30 años. La ‘verde’ de Óscar Villegas, que no disputa un Mundial desde Estados Unidos 1994, sabe que un triunfo le abriría las puertas de la cita del próximo verano, donde se mediría en el grupo I a Francia, Noruega y Senegal. El Estadio BBVA, uno de los escenarios mundialistas, será el marco de un duelo de pronóstico reservado, cargado de emociones y con dos selecciones dispuestas a dejarlo todo por el último boleto disponible.

¿Quién ganó el partido Bolivia vs. Irak en vivo hoy por repechaje al Mundial 2026?

Sigue el resultado final del partido Bolivia vs. Irak en vivo y en directo por el repechaje a la Copa del Mundo 2026.

EQUIPOS GOLES RESULTADO Bolivia — — Irak — —

Previa del Bolivia vs Irak

El combinado boliviano llega con el ánimo por las nubes tras una clasificación heroica en la eliminatoria sudamericana, en la que incluso fue capaz de derrotar al poderoso Brasil. En la semifinal del repechaje, Bolivia, puesto 76 en el ránking FIFA, vino de atrás para vencer 2-1 a Surinam gracias a los goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros, después de haber empezado abajo en el marcador. Terceros, la joven joya del fútbol boliviano, suma 8 tantos en sus últimos 12 partidos de eliminatoria y se perfila como el líder ofensivo encargado de romper la sólida línea de cuatro de Irak, resentida por la ausencia por lesión del defensor Ahmed Yahya.

No todo, sin embargo, ha sido tranquilidad en el campamento boliviano, ya que una de las últimas noticias preocupantes fue la lesión del lateral Diego Medina durante una práctica. El jugador fue sometido de inmediato a observación médica para determinar si podrá o no ser parte del compromiso decisivo. A la espera del diagnóstico definitivo, el cuerpo técnico maneja la opción de Lucas Macazaga como posible reemplazante, aunque, salvo esa incógnita, el resto de la plantilla de Villegas se encuentra en óptimas condiciones físicas y anímicas para afrontar el desafío.

Irak, número 59 del mundo y dirigido por el australiano Graham Arnold, también se aferra a la ilusión de regresar a un Mundial después de 40 años, desde su única participación en México 1986, cuando cayó ante Paraguay (1-0), Bélgica (2-1) y el propio México (1-0). El cuadro asiático tuvo muchas dificultades para llegar a Monterrey debido al conflicto en Oriente Medio, pero en la última semana ha trabajado con normalidad y mañana saldrá motivado, con un ataque en el que serán claves el centrocampista Zidane Iqbal, del FC Utrecht, y los delanteros Aymen Hussein, del Al-Karma SC, y el joven Ali Jasim, de 22 años. Sobre el césped del BBVA, ambos equipos prometen un partido táctico, con prioridad en la seguridad defensiva y el golpe certero al ataque, sabiendo que noventa minutos los separan de la gloria mundialista.

Sigue la transmisión en vivo, gratis y en directo del partido Bolivia vs. Irak por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo de La Verde se jugará a partir de las 23:00 horas de La Paz en el gramado del Estadio BBVA de Monterrey, México. La cobertura por televisión y streaming estará a cargo de Bolivia TV, TiGo Sports, Red Uno, Canal Unitel HD, Entel TV, TuVes, Fútbol Canal, FBF Play y DIRECTV Sports. (VIDEO de @Ivandelangelr y @FOXSportsMX en X)