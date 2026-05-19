La selección de Argentina, vigente campeona del mundo, llega como una de las favoritas para revalidar su título en Estados Unidos; sin embargo, aún no se conocen a los 26 futbolistas elegidos por el entrenador albiceleste Lionel Scaloni, quien cuenta con un universo de jugadores de primer nivel que hace pensarlo más de dos veces antes de cerrar la nómina.

Si bien existe una base de jugadores que levantaron la copa en Qatar 2022, otros han mostrado un crecimiento sostenido, ganándose así un lugar en el combinado nacional albiceleste. La fecha límite para presentar la lista es el 1 de junio, pero el comando técnico de Argentina tendría previsto difundirla de manera oficial el próximo sábado 30 de mayo.

Según informan medios argentinos, aún no se definen a los tres mediocampistas que acompañarán en la nómina a Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Exequiel Palacios.

Solo restarían tres cupos en esa posición, pero se tiene a cuatro jugadores de primer nivel en la pelea por estar, y ellos son: Nicolás Paz, Máximo Perrone, Valentín Barco y Giovani Lo Celso. Con el cierre de la temporada europea, el tiempo le queda cada vez más corto a Lionel Scaloni.

Argentina compitió en la Eliminatorias 2026 con un equipo muy similar al que ganó el Mundial en 2022.

En el ataque pasa algo similar, pues nadie duda de la presencia de los campeones del mundo Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. A ellos se sumaría Nicolás González, quien es del gusto del estratega albiceleste.

Los otros delanteros que están en la consideración son: Franco Mastantuono, Thiago Almada, Gianluca Prestianni, y José ‘El Flaco’ López, de gran presente en Palmeiras. A este último se suman Matías Soulé y Emiliano Buendía, quienes tuvieron un gran cierre de temporada y podrían ser las sorpresas.

Fixture de Argentina en el Mundial

Fecha 1: Argentina vs. Argelia | Martes 16/06, 22.00 (hora argentina) | Kansas City Stadium.

| Martes 16/06, 22.00 (hora argentina) | Kansas City Stadium. Fecha 2: Argentina vs. Austria | Lunes 22/06, 14.00 (hora argentina) | Dallas Stadium.

| Lunes 22/06, 14.00 (hora argentina) | Dallas Stadium. Fecha 3: Argentina vs. Jordania | Sábado 27/06, 23.00 (hora argentina) | Dallas Stadium.

Cabe mencionar que la selección de Argentina tiene programado jugar dos amistosos internacionales ante Honduras e Islandia el 6 y 9 de junio. Estos partidos servirán para llegar con ritmo al debit oficial en el Mundial.

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