A menos de un mes para su debut en el Mundial 2026, la selección Colombia aún no tiene definida la lista de sus 26 futbolistas que competirán en el torneo de naciones más importante de todos. El entrenador Néstor Lorenzo ya compartió el pasado 14 de mayo una lista preliminar de 55 jugadores, tal cual lo han hecho otras selecciones; sin embargo, aún existen muchas dudas.
Colombia tiene una importante generación de jugadores que compiten en las mejores ligas del mundo, por lo que la decisión final requiere el mayor cuidado posible para tener una selección lo más competitiva posible y hacer historia.
Lista preliminar de Colombia al Mundial 2026
Porteros: Kevin Mier (Cruz Azul), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Andrés Mosquera (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle) y Camilo Vargas (Atlas).
Defensas: Álvaro Angulo (Pumas UNAM), Santiago Arias (Independiente), Cristian Borja (Club América), Juan Cabal (Juventus), Carlos Cuesta (Vasco da Gama), Willer Ditta (Cruz Azul), Junior Hernández (Deportes Tolima), John Lucumí (Bologna), Deiver Machado (Nantes), Yerry Mina (Cagliari), Johan Mojica (Mallorca), Yerson Mosquera (Wolverhampton), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Eider Ocampo (Vancouver Whitecaps), André Felipe Román (Atlético Nacional), Jhojan Romaña (San Lorenzo) y Davinson Sánchez (Galatasaray).
Volantes: Yaser Asprilla (Galatasaray), Jordan Barrera (Botafogo), Wilmar Barrios (Zenit), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jorge Carrascal (Flamengo), Kevin Castaño (River Plate), Nelson Deossa (Real Betis), Carlos Gómez (Vasco da Gama), Sebastián Gómez (Curitiba), Jefferson Lerma (Crystal Palace), John Steven Mendoza (Athletico Paranaense), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Richard Ríos (Benfica), Gustavo Puerta (Racing Santander), Juan Fernando Quintero (River Plate), John Solís (Birmingham) y James Rodríguez (Minnesota United).
Delanteros: John Arias (Palmeiras), Rafael Santos Borré (Internacional), Johan Carbonero (Internacional), Edwin Cetré (Estudiantes de La Plata), Jhon Córdoba (Krasnodar), Juan Cuadrado (Pisa), Jhon Durán (Zenit), Juan Camilo Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern Munich), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco da Gama), Luis Suárez (Sporting Club), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Néiser Villarreal (Cruzeiro) y Kevin Viveros (Athletico Paranaense).
Cabe mencionar que se tiene un amistoso de despedida ante Costa Rica, programado para el lunes 1 de junio. Este encuentro servirá para definir al once cafetero que debute en el Mundial.
“Vamos a empezar la semana que viene con un grupo de seis o siete en Medellín. Los que vayan terminando van a ir llegando; los otros seguirán compitiendo. A los que sigan compitiendo los vamos a esperar hasta el último día. Para el 25 o 26 de mayo vamos a estar con la lista más depurada. La idea es ir entrenando con los que están para no ir perdiendo forma”, declaró Lorenzo en los últimos días.
Fixture de Colombia en el Mundial
- Miércoles, 17 de junio 2026: Uzbekistán vs Colombia (21:00 de Colombia) - Estadio Ciudad de México.
- Martes, 23 de junio 2026: Colombia vs RD de Congo (23:00 de Colombia) - Estadio Guadalajara.
- Sábado, 27 de junio 2026: Colombia vs Portugal (18:30 de Colombia) - Estadio Miami.
Colombia sumó 28 puntos en las Eliminatorias sudamericanas, mismo puntaje que Uruguay, Brasil y Paraguay en una de las ediciones más parejas. Fue una competición que se definió en las últimas jornadas.
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