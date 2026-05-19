La selección de México buscará recuperar el protagonismo internacional en el Mundial 2026 del que es uno de los anfitriones. Sembrado en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, los dirigidos por Javier Aguirre se perfilan como uno de los favoritos para avanzar a los octavos de final del torneo.
Precisamente, el experimentado entrenador trabaja en los últimos detalles para definir a los 26 jugadores que representarán al país en la justa mundialista.
Cabe precisar que desde el inicio del mes de mayo Javier Aguirre ya trabaja junto a un grupo de jugadores en el Centro de Alto Rendimiento, por lo que no se esperan grandes sorpresas en la lista final.
Este viernes 22 de mayo, México se medirá ante Ghana en un amistoso de preparación en el Estadio Azteca. Dado que la temporada europea está por terminar, tanto este partido como el programado ante Australia el 30 del mismo mes resultan determinantes.
Convocados para el amistoso vs. Ghana
Porteros
- Carlos Acevedo
- Raúl Rangel
- Guillermo Ochoa
Defensas
- Israel Reyes
- Jesús Gallardo
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Mateo Chávez
Mediocampistas
- Edson Álvarez
- Luis Chávez
- Luis Romo
- Erik Lira
- Roberto Alvarado
- Brian Gutiérrez
- Gilberto Mora
Delanteros
- Alexis Vega
- Guillermo Martínez
- Armando ‘Hormiga’ González
Cabe precisar que la difusión oficial de la lista se realizará máximo el 1 de junio, fecha límite para presentar las nóminas de selecciones ante la FIFA, y sería en una conferencia. Todos los detalles de la misma estarán en la web de Depor.
Como se recuerda, en México consideraron un fracaso quedar eliminados en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, serie que compartieron junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita.
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