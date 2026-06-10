México es, junto a Estados Unidos y Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026, y tendrá en su territorio, exactamente en el Estadio Azteca, a la primera de las tres inauguraciones porgramadas para esta edición. Es un evento que servirá de antesala para el primer partido de la competición entre la selección local y Sudáfrica, por el Grupo A.

Por la magnitud del acontecimiento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la emisión de un Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con algunas medidas administrativas para el próximo jueves 11 de junio, el mismo que afectará tanto las clases en los centros educativos como a los centros laborales formales.

La disposición busca evitar aglomeraciones, además de contribuir a la seguridad vial y la movilidad urbana en la Ciudad de México, en un evento que despierta gran expectativa, dado que el ‘Tri’ debutará en el primer escenario del país.

“En qué sentido está este Decreto para que se pueda llevar (la inauguración), de manera que no haya tráfico, que no haya problemas el día del Mundial, de la inauguración del mundial”, dijo la mandataria en conferencia de prensa.

La Presidenta del país azteca se encargó de dar el anuncio oficial. (Foto: Gobierno de México)

Las medidas del Decreto son:

Sector Público Federal: Las dependencias deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación como trabajo a distancia y teletrabajo en las oficinas del sector público con sede en la Ciudad de México.

Sector privado y social: Se exhorta a adoptar teletrabajo en actividades administrativas no esenciales.

Educación: Se suspenden las clases en todos los niveles en escuelas públicas y privadas, con sede en la Ciudad de México.

México integra el Grupo A del Mundial 2026 junto a las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Los candidatos son los aztecas y asiáticos, aunque no se puede descartar una sorpresa en la serie que abrirá la competición.

¿En qué canal ver México vs. Sudáfrica en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido inaugural del Mundial 2026 por Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX.

¿A qué hora juegan México vs. Sudáfrica?

El encuentro entre México vs. Sudáfrica está programado para este jueves 11 de junio desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

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