Ecuador vs. Países Bajos se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 2 en el Grupo A del Mundial Qatar 2022. El duelo se jugará este viernes 25 de noviembre desde el International Khalifa Stadium a las 11:00 a.m. (horario peruano). Ambos parten con la premisa de lograr los tres puntos y clasificar a la siguiente etapa como líderes de la serie. La transmisión podrá ser vista en DIRECTV Sports, Latina TV, Fútbol Libre TV y GOL Mundial. No te pierdas todos los detalles y minuto a minuto en Depor.

Ecuador empezó con el pie derecho el Mundial Qatar 2022 tras una victoria ante Qatar y dos goles de Enner Valencia. El capitán de la Selección sorprendió a los anfitriones que no dieron la mejor impresión en su debut. Además, se convirtieron en el primer país que pierde de local.

Mucho se habla de que se veía venir y era un triunfo obligado para la Tri, dado que Qatar es la selección participante con la tercera posición más baja en lo que al ranking FIFA se refiere, pero aún así hubo ilusión por el buen estado que presentó Ecuador tras perderse Rusia 2018.

Ecuador, una selección a la que se reprocha falta de puntería anotadora, se marchó con un resultado digno, aunque tendrá que seguir trabajando el acierto de cara a la portería, sobre todo ante un equipo de mayor jerarquía como Países Bajos.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Países Bajos en el Mundial Qatar 2022?

México – 10:00 a.m.

Costa Rica – 10:00 a.m.

Perú – 11:00 a.m.

Ecuador – 11:00 a.m.

Colombia – 11:00 a.m.

Venezuela – 12:00 m.

Bolivia – 12:00 m.

Argentina – 1:00 p.m.

Chile – 1:00 p.m.

Uruguay – 1:00 p.m.

Paraguay – 1:00 p.m.

Brasil – 1:00 p.m.

España – 5:00 p.m.

Senegal apenas estaba haciéndose a la idea de que no contarán con Sadio Mané para este Mundial y le dieron una buena batalla a Países Bajos, pero dos errores del guardameta Édouard Mendy derivaron en los goles con los que Holanda derrotó por 2-0 a los Leones de Teranga en el debut de ambos.

Fue Cody Gakpo el que consiguió el ansiado gol que rompió el cerro, tras aprovechar un buen centro al área y la salida precipitada de Mendy para lograr el primer tanto de Países Bajos. El segundo gol llegó tras un rechace de Mendy en el que Davy Klassen mandó el esférico al fondo de la red.

Pero aún con esto, la Naranja Mecánica dejó algunas dudas con respecto a su funcionamiento, debido a lo difícil que les resultó darle lucha a los Leones de Teranga, quienes se adueñaron del estadio entre tambores y su afición.

¿En dónde ver Ecuador vs. Países Bajos?

Perú: DirecTV Sports , Latina Televisión

, Latina Televisión Colombia: DirecTV Sports y GOL Caracol

Argentina: DirecTV Sports y TyC Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Brasil: Now Net E Claro

Chile: DirecTV Sports y Chilevision-CHV

Estados Unidos: FoxSports 1, Telemundo

México: Las Estrellas, TUDN, Azteca En Vivo

España: GOL Mundial, TVE La 1

¿Dónde jugarán Ecuador vs. Países Bajos?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor