Caracol TV y GOL Caracol se encargarán de llevar a sus hogares el Mundial Qatar 2022 EN VIVO y EN DIRECTO para todo el territorio de Colombia y otras partes de América Latina. En esta edición, el canal colombiano llevará los 64 partidos del evento deportivo. Sin embargo, no todos serán visto de manera instantánea. La información estará disponible en la web y también podrás enterarte sobre cómo adquirir este medio de TV.

“Caracol Televisión fue fundado en 1969 y actualmente, cuenta con 1.778 empleados. La calidad de sus contenidos lo ha posicionado como el canal preferido por los hogares colombianos. En 2020, de los 20 programas más vistos de la televisión en Colombia, 16 fueron producciones de Caracol Televisión. ‘Pasión de Gavilanes’ fue el programa más visto en el país. Adicionalmente, el 6 de marzo de 2021, la cinta ‘El olvido que seremos’, inspirada en el libro del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince y producida por Caracol Televisión y Dago García Producciones, recibió el Premio Goya a ‘Mejor Película Iberoamericana’”, señala la reseña de ‘Valorem.com’ sobre este canal colombiano.





¿Qué formas existen para ver Caracol TV?

Para ver Caracol TV, primero deberás registrarte en CaracolTV.com desde tu navegador y dirigirte a la parte superior derecha donde dice ‘Señal en vivo’. Le das click en la opción ‘Play’ y listo. Si bien la señal está destinada para el territorio de Colombia, lo podrás ver a través de tu cable operador de confianza.

Asimismo, te dejamos la lista de canales para que puedas ubicar la señal de Caracol TV desde tu operador de cable contratado: TDT (Canal 14.1, Canal 14.2 y Canal 14.4), DIRECTV (Canal 132 y Canal 1132), Claro TV (Canal 106 y Canal 109) y Movistar (Canal 156, Canal 816 y Canal 166).





¿Qué es Caracol TV?

Caracol TV es una canal que fue fundado el 17 de junio de 1969 y se ve en exclusiva por territorio colombiano, aunque hay la posibilidad de seguir esta señal mediante la transmisión internacional y también mediante su página web haciendo click aquí.





Partidos de la fase de grupos que se transmitirán por televisión abierta

Domingo 20 de noviembre

Qatar vs. Ecuador (11:00 a.m.)

Lunes 21 de noviembre

Senegal vs. Países Bajos (11:00 a.m.)

Estados Unidos vs. Gales (2:00 p.m.)

Martes 22 de noviembre

Argentina vs. Arabia Saudita (5:00 a.m.)

México vs. Polonia (11:00 a.m.)

Miércoles 23 de noviembre

Marruecos vs. Croacia (5:00 a.m.)

Bélgica vs. Canadá (2:00 p.m.)

Jueves 24 de noviembre

Uruguay vs. Corea del Sur (8:00 a.m.)

Brasil vs. Serbia (2:00 p.m.)

Viernes 25 de noviembre

Inglaterra vs. Estados Unidos (2:00 p.m.)

Sábado 26 de noviembre

Polonia vs. Arabia Saudita (8:00 a.m.)

Argentina vs. México (2:00 p.m.)

Domingo 27 de noviembre

Bélgica vs. Marruecos (8:00 a.m.)

Lunes 28 de noviembre

Corea del Sur vs. Ghana (8:00 a.m.)

Brasil vs. Suiza (11:00 a.m.)

Martes 29 de noviembre

Gales vs. Inglaterra (2:00 p.m.)

Miércoles 30 de noviembre

Túnez vs. Francia (10:00 a.m.)

Jueves 1 de diciembre

Japón vs. España (2:00 p.m.)

Viernes 2 de diciembre

Ghana vs. Uruguay (10:00 a.m.)

Serbia vs. Suiza (2:00 p.m.)





¿Cómo ver Caracol TV gratis y de forma legal?

Además de las opciones antes mencionadas, también podrás ver Caracol TV a través de su app. Esta está disponible en las dos plataformas móviles de AppStore y PlayStore. Ante ello, te presentamos los links que llevarán directamente a la aplicación que buscas de inmediato.





Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





